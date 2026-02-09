Pixel Tablet: Google verlängert überraschend die Update-Garantie – Geräte werden jetzt fünf Jahre versorgt

Google hat vor gut bald Jahren das Pixel Tablet auf den Markt gebracht, das aus diversen Gründen bis heute keinen Nachfolger erhalten hat und daher für lange Zeit im Verkauf gewesen ist. Nun hat man eine Überraschung für alle Besitzer des Tablets, denn man erhöht die Update-Garantie um mehrere Jahre. Man legt ähnlich wie bei den Pixel-Smartphones aus dieser Zeit ganze zwei Jahre drauf!



Das erste Pixel Tablet seit langer Zeit sollte leider auch das letzte Tablet für lange Zeit bleiben. Das war damals nicht absehbar, auch wenn der Mix aus Tablet und Smart Display nicht unbedingt große Erfolge versprochen hatte. Eigentlich wäre die Update-Garantie für das Tablet nach drei Jahren bereits in diesem Sommer ausgelaufen, doch dabei wollte Google es nicht belassen und hat nun eine Überraschung für alle Nutzer.

Zwei Jahre mehr Updates

Man legt für das Pixel Tablet jetzt noch ganze zwei Jahre Updates oben drauf und wird die Geräte bis einschließlich Juni 2028 mit Updates versorgen. Das umfasst sowohl die Sicherheitsupdates als auch Betriebssystem-Updates und in einigen Fällen auch für das Pixel Tablet die Inhalte aus dem Pixel Feature Drop. Das ist ein feiner Zug von Google, den man natürlich nicht tun muss, es aber auch schon bei den Pixel-Smartphones der damaligen Generationen getan hat.

Ob die Update-Garantie verlängert wird, weil man schon bald ein neues Pixel Tablet auf den Markt bringt und guten Willen zeigen will, oder die Verlängerung andere Gründe hat, ist leider nicht bekannt. Eine Ankündigung gibt es nicht, lediglich den aktualisierten Hinweis auf der Update-Seite für die Geräte. In diesem Jahr wird Google erstmals seit langer Zeit ein Pixel Notebook auf den Markt bringen, das mit einer abnehmbaren Tastatur vielleicht der Quasi-Nachfolger werden könnte.

Wer ein Pixel Tablet besitzt und damit zufrieden ist, kann es noch bis Juni 2028 weiterhin nutzen, ohne sich Sorgen über Updates oder mögliche Probleme zu machen.

