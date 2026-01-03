Pixel Notebook: Google bringt wohl einen neuen Laptop – soll Android / Aluminium OS auf den Desktop bringen

Google wird im Laufe des Jahres viele neue Pixel-Produkte vorstellen, zu denen nicht nur die Smartphones gehören werden, sondern mutmaßlich auch ein Gerät für den Neueinstieg in einen bekannten Markt: Laut mehreren Leaks können wir mit einem Pixel Notebook rechnen, das als Laptop eine Brücke zwischen den drei Welten Mobil, Tablet und Laptop spannen soll. Dem Gerät könnte eine wichtige Rolle zukommen.


Das Jahr 2026 wird bei Google unter anderem im Zeichen des Desktops stehen. Der über viele Jahre vernachlässigte Bereich wird mit gleich drei Android Desktop-Versionen in Angriff genommen, die sowohl einen Neueinstieg als auch den Ersatz für ChromeOS bringen soll: Es startet der Android-Desktopmodus, die Verschmelzung von Android und ChromeOS sowie der erwartete Start des neuen Betriebssystems Aluminium OS. Für all diese Produkte braucht es die notwendige Hardware – die auch von Google kommen könnte.

Hinweise auf einen Pixel Laptop
Der Start von Android auf dem Desktop ist prädestiniert dafür, von einem Pixel Laptop begleitet zu werden. Wir hatten schon im Juli 2025 von deutlichen Leaks zum Pixel Laptop berichtet, die unter anderem eine Bezeichnung sowie einen bisherigen Zeitplan hervorgebracht hatten: Das Projekt wurde im Dezember 2024 zur Entwicklung freigegeben und trägt die Bezeichnung „Project Snowy“. Gehen wir von einem Start im Sommer aus, sind das eineinhalb Jahre Entwicklungszeit inklusive Produktion. Das passt.

Dazu passt, dass Google in etwa im selben Zeitraum die Notbremse beim Pixel Tablet gezogen und sowohl die ursprünglich geplante zweite und dritte Generation abgesagt hat. Wir rechnen für dieses Jahr mit einem Pixel Tablet 2, das vielleicht unter der völligen Neukonzeption gar nicht als reines Tablet auf den Markt kommen könnte, sondern vielleicht als Convertible unter dem Dach des Pixel Laptop. Statt Tablet-Smart Display ist daher mit einem Tablet-Laptop zu rechnen.

Ganz konkrete Hinweise auf einen Pixel Laptop gibt es bisher noch nicht, doch eine Ankündigung im Frühjahr mit Erscheinen im Laufe des Sommers wäre keine große Überraschung. Über technische Details müssen wir uns jetzt noch keine Gedanken machen, doch auch ein baldiger Leak mit ersten Informationen wäre nicht unerwartet.

» Aluminium OS: Google bringt neues KI-Betriebssystem – viele neue Geräte, KI-Kern und ChromeOS-Ersatz

