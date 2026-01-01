Pixel 2026: Viele neue Produkte starten – diese smarten Geräte soll Google in diesem n Jahr vorstellen (Leaks)

Google hat in den vergangenen zwölf Monaten viele neue Pixel-Produkte vorgestellt, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen und natürlich auch 2026 fortgesetzt werden. Zum Start in das neue Jahr wollen wir unseren Blick nach vorn richten und fassen schon jetzt übersichtlich alle Pixel-Produkte für 2026 zusammen, mit denen in den kommenden Monaten zu rechnen ist. Es sind mehr, als man zunächst vermuten würde.



Die Marke „Pixel“ steht mittlerweile für ein zuverlässiges Hardware-Portfolio, um das Google ein wachsendes Portfolio aufgebaut hat und mit vielen Produkten sowie Funktionen immer mehr Nutzer begeistern kann. Im Zentrum stehen natürlich die Pixel-Smartphones, die aber längst nicht mehr allein sind und sowohl Ableger als auch Zubehör-Linien erhalten haben. Es ist zu erwarten, dass diese Serien in diesem Jahr wie gewohnt fortgesetzt werden.

Im Jahr 2026 könnte das Pixel-Portfolio aber nicht nur fortgesetzt werden, sondern auch in neue Dimensionen vordringen: Denn es stehen Einstiege in weitere Produktbereiche an, die man bisher nicht oder nur sehr stiefmütterlich bearbeitet hat – allen voran rund um den Desktop sowie die Tablets. Beides Bereiche, die 2026 zum Schwerpunkt werden und von Google mit eigenen Geräten bedacht werden sollen.

In der folgenden Auflistung findet ihr eine schnelle Übersicht über alle wichtigen Pixel-Produkte, die wir für die nächsten 12 Monate erwarten. Bitte beachtet, dass hier nur die „großen“ Produkte aufgeführt sind und aus Gründen der Übersicht aber auch Relevanz auf Zubehör wie Schutzhüllen, Ladekabel und Ähnliches verzichtet wird. Natürlich wie üblich kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber aus Beobachter-Perspektive sehr wahrscheinlich.









Pixel 11-Smartphones

Die Pixel-Smartphones gehen 2026 in ihr zehntes Jahr, womit es sich streng genommen erst im Sommer um die Jubiläums-Generation handelt – auch wenn die Pixel 10-Smartphones gerne als Jubiläums-Edition gesehen werden. Es besteht keinerlei Zweifel daran, dass Google viele neue Pixel-Smartphones vorstellt – sowohl auf Grundlage von Leaks als auch natürlich zur Fortsetzung der vergangenen Erfolge.

Wir erwarten, dass Google erneut vier Smartphones der Pixel 11-Serie vorstellen wird, bei denen das gewohnte Schema beibehalten wird. Dabei dürfte es sich um die folgenden Geräte handeln.

Pixel 11

Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro Fold

Das Pixel 11 wird das Standardgerät, das Pixel 11 Pro das Flaggschiff, das Pixel 11 Pro XL das Flaggschiff für Nutzer mit Vorlieben für noch größere Displays und es kommt das Pixel 11 Pro Fold für Foldable-Fans. Ein immer wieder kolportiertes Pixel 11 Pro Flip (Zum Klappen statt Falten) soll es laut offiziellen Angaben auch 2026 nicht geben. Wir rechnen mit der Pixel 11-Präsentation sowie dem Verkaufsstart für August 2026.

Pixel 10a

Während die Pixel 11-Smartphones noch etwas weiter entfernt sind, ist das Pixel 10a schon etwas greifbarer. In den letzten Wochen gab es mehrfach Leaks rund um das kommende Budget-Smartphone, das als Ableger der Pixel 10-Geräte sowie Nachfolger des Pixel 9a eine hohe Messlatte zu überwinden hat. Wie sich zuletzt gezeigt hat, könnte das 10a allerdings enttäuschen, denn es ist nahezu dasselbe Gerät wie das Pixel 9a.

Ob das Pixel 10a tatsächlich nur ein besseres (bzw. nahezu gleiches) Pixel 9a sein wird, werden wir schon in wenigen Monaten erfahren. Wir dürfen für Frühjahr 2026 mit dem Smartphone rechnen. Wir können es natürlich auch positiv sehen und hoffen, dass Google die volle Energie in die Pixel 11-Smartphones steckt.

Pixel Watch 5

Die Smartwatch-Linie wird auch 2026 fortgesetzt werden. Wir dürfen erneut mit Smartwatches in zwei Größen sowie jeweils zwei Varianten rechnen – also vier verschiedene Geräte. Es dürfte bei den Größen mit 41mm sowie 45mm bleiben und auch an den Varianten WLAN und LTE wird mutmaßlich nicht gerüttelt. Bisher ist noch nichts zu den kommenden Smartwatches bekannt geworden und wir dürfen auch erst ab August 2026 – parallel zu den Pixel 11-Smartphones – mit deren Erscheinen rechnen.

Eine von mir hier im Blog bereits mehrfach ins Spiel gebrachte Budget-Variante – eine Pixel Watch 4a – dürfte es wohl auch diesmal nicht geben. Mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen, aber aktuell stehen die Zeichen nicht darauf. Viel mehr ist es so, dass die Pixel Watch-Zukunft gefährdet scheint.

Pixel Buds Pro 3

2026 ist es wieder an der Zeit für neue Google-Kopfhörer. Im vergangenen Jahr hat Google die Pixel Buds 2a auf den Markt gebracht und somit stünde jetzt wieder das Pro-Upgrade auf dem Plan. Wir können mit den Pixel Buds Pro 3 rechnen, die sich – wenn sie denn erscheinen – wohl nicht enorm stark von ihren Vorgängern unterscheiden werden. Mit Verbesserungen ist lediglich unter der Haube sowie sehr stark im KI-Bereich zu rechnen.

Pixelsnap 2?

Google hat vor einigen Monaten das Pixelsnap-Ladesystem eingeführt, mit dem man das kabellose Aufladen der Geräte in Angriff nehmen will. Es soll in stabile Systeme gegossen werden, die Smartphones sollen je nach Variante weiterhin nutzbar sein und somit ein Ambient-Modus geschaffen werden. Über den Erfolg der ersten Generation ist nichts bekannt und es ist schwer zu sagen, ob und wann es einen Nachfolger geben wird.

Pixel Tablet 2?

Es gibt noch keinerlei offizielle Hinweise, doch für 2026 ist mit einem Pixel Tablet 2 zu rechnen. Dieses hätte ziemlich sicher nicht viel mit dem sehr glücklosen Vorgänger gemeinsam und kann gerade daher auf großes Interesse stoßen. Ich hatte erst vor wenigen Tagen hier im Blog ausführlich zusammengefasst, warum mit einem Pixel Tablet 2 zu rechnen ist. Hauptsächlich für den Desktop-Einstieg, aufgrund des Zeitfensters nach dem intern ausgerufenen Neustart sowie der Brücke zwischen Mobil und Desktop.

Pixel Notebook?

Neben einem möglichen Pixel Tablet 2 wäre das wohl die größte Überraschung: Google soll laut mehreren kleineren Leaks erstmals wieder einen Pixel-Laptop vorstellen. Dieser ist vor einigen Monaten in Leaks zu einem Project Snowy aufgetaucht, das von einem Pixel Notebook sprach. Die Rede war von einem Desktopgerät mit Android. Das klang noch im August unwahrscheinlich, doch schon wenige Wochen später wurde bekannt, dass Google Android 2026 auf den Desktop bringen will.

Google hatte auch schon angekündigt, den Start von Android auf dem Desktop – egal ob mit Android, ChromeOS-Android oder Aluminium OS – mit eigener Hardware ankurbeln zu wollen. Dass dafür die Marke „Pixel“ zum Einsatz kommt, wäre nur logisch. Ein Erscheinen stufe ich als recht wahrscheinlich ein, doch die Erwartungen sollten an eine erste Generation nicht zu hoch sein.

—

Ich denke, es ist nicht zu viel versprochen, wenn man 2026 zu einem interessanten Jahr für die Pixel-Serie erklärt. Falls ihr ein Produkt vermisst, dann sind es sicherlich die Pixel Glass Smart Glasses. Diese wurden von Google zwar schon mehrfach angeteasert, sollen aber zunächst doch nicht erscheinen. Aus offizieller Quelle heißt es, dass die Smart Glasses zunächst nur mit Drittanbietern bearbeitet werden sollen. Einen Pixel-Einstieg wird es wohl erst geben, wenn sich die Smart Glasses durchsetzen können.

