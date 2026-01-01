Smartphones im Härtetest: Googles Pixel 10 gewinnen zwei Mal – beste und schlechteste Leistung (Video)

Das neue Jahr 2026 könnte in puncto Smartphones recht enttäuschend werden, sodass sich ein Blick zurück durchaus lohnt – natürlich auch in puncto Haltbarkeit. Am letzten Tag des Jahres hatte der YouTube Zack von JerryRigEverything zum neunten Mal seine Smartphone Durability Awards vergeben. Auch Google ist mit dieser Generation zwei Mal vertreten – sowohl mit dem Pixel 10 Pro XL als auch dem Pixel 10 Pro Fold.



Der YouTube-Kanal JerryRigEverything ist bekannt für seine Smartphone-Härtetests, durch die natürlich auch die Google-Smartphones der zehnten Generation gehen mussten. Und so finden sich zwei der Geräte jetzt in den Toplisten von Zack wieder – einmal in guter und einmal in nicht ganz so guter Position. Das Pixel 10 Pro XL verpasst ganz knapp den Titel des am besten reparierbaren Smartphones. Das Pixel 10 Pro Fold hat es hingegen auf den ersten Platz geschafft – allerdings in der Auflistung des am wenigsten haltbaren Smartphones.

Wir hatten hier im Blog im vergangenen Jahr über beide Auszeichnungen berichtet, die in einem Fall mehr und im anderen Fall weniger schmeichelhaft sind. Es gab eine wahre Begeisterung über das Pixel 10 Pro XL, das sich wohl wirklich sehr gut reparieren lässt. Google hat die Reparierbarkeit in den letzten Jahren immer weiter gesteigert und dank der Zuglaschen am Akku hat es nun fast für den Spitzenplatz gereicht.

Außerdem hatten wir über die Explosion des Pixel 10 Pro Fold berichtet, was für Zack eine echte Überraschung gewesen ist – denn das ist wohl niemals zuvor geschehen. Wir hatten das aufgrund der Schwere des Ereignisses hier im Blog ausführlich beleuchtet. Ihr findet alle Infos zur Pixel 10 Pro Fold-Explosion im verlinkten Beitrag.

Hoffen wir, dass Google aus Sicht des Pixel 10 Pro XL im nächsten Jahr ähnlich gut abschneidet und in puncto Foldable noch einmal stark nachlegt, um nicht das dritte Jahr in Folge zu zerbrechen.

