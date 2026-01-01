Neujahr 2026: Animiertes Google-Doodle feiert das neue Jahr mit Erinnerung an guten Neujahrsvorsätzen

HAPPY NEW YEAR! Es ist Neujahr, das neue Jahr 2026 hat begonnen und natürlich schaltet Google auch für diesen Jahreswechsel wieder ein animiertes Doodle. Es setzt das gestern zu Silvester abgebildete Doodle fort, bringt aber noch einmal eine ganz neue Thematik mit herein: Die Party ist vorüber, stattdessen gibt es die Neujahrsvorsätze.



Während im gestrigen Google-Doodle zu Silvester noch Partystimmung herrschte, geht es heute schon wieder um den Ernst des Lebens – nämlich um die Neujahrsvorsätze. Der Google-Schriftzug glitzert nach wie vor, doch diesmal gibt es statt der Luftballons für den Jahreswechsel die Hinweise auf die kommenden Aufgaben: Mehr Sport treiben, gesünder Essen oder auch mehr Zeit für das eigene Hobby aufbringen. Es ist eine thematisch anders gelagerte Fortsetzung des gestrigen Doodles, das ihr im Folgenden sehen könnt.

Zum Vergleich: Das Doodle von gestern

Auf ein gutes und spannendes neues Jahr 2026! 🙂