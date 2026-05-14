Fitbit Air Aktion: Googles neuer Fitnesstracker jetzt mit 31 Prozent Rabatt, Gratis-Armband und Drei-Monate-Abo

Vor wenigen Tagen hat Google den Fitnesstracker Fitbit Air vorgestellt, mit dem man das Fitnesstracking auf eine neue Stufe bringen soll – vor allem dank smarter Funktionen und umfangreicher KI-Auswertungen. Bevor der neue Tracker in Kürze auf den Markt kommt, könnt ihr jetzt noch die Vorbesteller-Aktion nutzen: Jetzt gibt es den Fitbit Air mit 31 Prozent Rabatt + Gratis Armband und ihr bekommt auch noch drei Monate Google Health Premium kostenlos.



Google hat sich mit der Vorstellung des neuen Fitnesstrackers im Bereich der Fitness, Gesundheit und auch Vitalität noch einmal ganz neu aufgestellt, denn es ist die erste Hardware für die Verschmelzung von Fitbit mit der Google Health-Plattform. Der neue Tracker bringt ein schickes Design, bildet die Grundlage für die umfangreiche Datenauswertung mit KI für das Coaching in vielen Bereichen und in Hardware-Form natürlich den neuen Fitnesstracker. Im direkten Vergleich mit Whoop zeigt sich, dass der Tracker deutlich schlanker als der Marktführer ist – ein echter Pluspunkt.

Der neue Fitnesstracker Google Fitbit Air hebt sich vor allem dadurch hervor, dass er sehr unauffällig ist, auf den ersten Blick schicker ist als die direkte Konkurrenz und durch den Verzicht auf das Display ein echter Alltagsbegleiter sein kann. Der Tracker zählt eure Schritte, erkennt sportlichen Aktivitäten weitestgehend automatisch, misst alle zwei Sekunden euren Puls, warnt vor erkannten Herzrhythmus-Störungen, kann den Sauerstoffgehalt im Blut erfassen, trackt euren Schlaf und noch einiges mehr. Sogar ein Zyklustracking ist mit an Bord.

Der Tracker kann auch mit einer Benachrichtigungs-LED und Vibrationsalarm aufwarten. Google hat große Pläne mit dem Gerät und den rundherum im Aufbau befindlichen Diensten und Abos, die für körperbewusste Menschen und auch Fitnessfreaks interessant sein können. Wer das nicht verpassen möchte, kann jetzt die starke Fitbit Air Vorbesteller-Aktion nutzen, die nur noch wenige Tage gilt.

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Fitbit Air jetzt vorbestellen und sparen

Ihr könnt jetzt den Fitnesstracker Fitbit Air mit 31 Prozent Rabatt vorbestellen. Der Tracker bringt einzeln das gewebte Armband in der ausgewählten Farbe sowie die Ladelösung mit. Im Rahmen der Vorbesteller-Aktion bekommt ihr das Sport-Armband gratis und zum Kennenlernen das Abo drei Monate Google Health Premium kostenlos. Damit könnt ihr alle gesammelten Daten sehr umfangreich auswerten und euch mit dem Google Health Coach bei Bedarf wieder in die Spur bringen lassen.

Der Fitnesstracker kann aber nicht nur viele Daten sammeln, sondern ist auch im Alltag praktisch: Das dezente Design sieht schick aus und das dünne Band stört natürlich nicht bei sportlichen Aktivitäten oder anderen Dingen. Der Fitbit Air Tracker kann im Schlaf und natürlich auch bei feuchten Workouts getragen werden, denn er ist wasserdicht. Ihr könnt damit also auch schwimmen gehen. Der Tracker hat eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen und schon nach fünf Minuten Aufladen sollt ihr ihn einen ganzen weiteren Tag verwenden können.

Was der neue Fitbit Air alles leisten kann und welche Stärken die neue Plattform Google Health mit Gemini-KI und Google Health Coach bietet, haben wir euch ausführlich in diesem Artikel zum großen Fitbit-Google Health-Neustart zusammengefasst.

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