Fitbit Air: Googles neuer Fitnesstracker im Vergleich zu WHOOP – ist dezenter, schlanker und viel günstiger

Google hat vor wenigen Tagen den neuen Fitnesstracker Fitbit Air vorgestellt, der in ersten Reaktionen sehr positiv aufgenommen worden ist und das gesamte Gesundheitsportfolio des Unternehmens nach vorn bringen dürfte. Jetzt gibt es einen interessanten Vergleich mit dem Armband-Pionier WHOOP, dessen Produkte zumindest rein äußerlich unterlegen sind.



Google hat Großes mit dem Fitnesstracker Fitbit Air vor, das hat man schon während der Teaserphase erwähnt und auch bei der Ankündigung noch einmal unterstrichen. Der neue Fitnesstracker zeichnet sich durch ein sehr dezentes und gleichzeitig schickes Design aus, was hauptsächlich durch den Verzicht auf das fast schon störende Display erreicht wird. Aber Google hat diese Produktkategorie, die man einer Innovation unterziehen will, nicht erfunden.

Es gab schon vor dem Fitbit Air eine ganze Reihe von Fitnesstrackern ohne Display, wobei die Handgelenk-Gadgets des Marktführers WHOOP zu den bekanntesten Produkten gehören. Jetzt zeigt sich im direkten Vergleich, dass Googles neuer Fitbit-Tracker deutlich schmaler ausfällt und zumindest im folgenden Vergleichsbild das schickere Band hat. Beim Verschluss ist es, ebenso wie bei der Bandfarbe, Geschmackssache. Das ist keinerlei Wertung meinerseits, sondern lediglich die Beobachtung aus diesem direkten Vergleich ohne eine funktionelle Betrachtung.

Google bietet den Fitnesstracker zwar noch nicht zum Kauf an, dafür lässt sich der Fitbit Air jetzt mit 31 Prozent Rabatt + Gratis Armband vorbestellen, aber man hat das Gadget bereits in den zehn Google Stores in den USA ausgestellt. Daher stammt auch dieses Vergleichsfoto, von denen es nach dem Ende des Embargos sicherlich sehr viele geben wird. Ein funktioneller Vergleich oder ein echter Test ist derzeit noch nicht möglich.

Wenn man bedenkt, dass es bei dieser Kategorie hauptsächlich um das schlanke Gerät geht – das aus diesem Grund kein störendes Display hat – liegt Google Fitbit klar vorn. Und wer sich den WHOOP-Shop bei Amazon einmal ansieht, der wird auch preislich sehr schnell zu einem Urteil kommen. Ihr könnt euch jetzt noch 31 Prozent Rabatt auf Fitbit Air + Gratis Sport-Armband sichern. Das solltet ihr bei Interesse nicht verpassen.

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