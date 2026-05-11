Google Finanzen & Gemini: Neustart der Plattform mit tief integrierten KI-Funktionen jetzt auch in Deutschland

Die Plattform Google Finanzen gehört mittlerweile zu den ältesten Produkten im Portfolio des Unternehmens und ist vor allem durch die tiefe Kooperation in die Websuche bekannt. Jetzt will man die Eigenständigkeit wieder forcieren und bringt mit der Integration der Gemini-KI viele neue Möglichkeiten und leistungsstarke Funktionen für alle Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Der Neustart von Google Finanzen wurde schon vor einigen Monaten angekündigt, startete vor wenigen Wochen im europäischen Raum und wird jetzt für alle Nutzer in Deutschland, Österreich und Schweiz ausgerollt. Dabei handelt es sich sowohl visuell als auch funktionell um einen Neustart, der hauptsächlich durch KI-Unterstützung umfangreichere Einblicke ermöglichen und Daten noch schicker visuell aufbereiten soll.

Die neue Google Finanzen-App bietet jetzt KI-gestützte Recherche. Die Nutzer können finanzspezifische Fragen stellen, von einzelnen Aktien bis hin zu breiteren Markttrends. Sie erhalten dann eine umfassende KI-Antwort mit Links für weitere Informationen. Für komplexere Fragen lässt sich auch Deep Search verwenden, das jetzt weltweit in Google Finanzen verfügbar ist und durch die Kombination von Datenströmen noch mehr Infos liefern soll.

Es gibt eine erweiterte Visualisierung, die sich schon auf obigem Vorschaubild zeigt. Die neuen Chart-Tools ermöglichen es, über die reine Betrachtung der historischen Wertentwicklung hinauszugehen. So lassen sich auch technische Indikatoren einblenden, wie zum Beispiel die Moving Average Envelopes. Es lassen sich aber auch interessante Momente in den Aktiencharts klicken, um zu erfahren, warum sich der Preis an einem bestimmten Tag geändert haben könnte.

Wichtig im Finanzbereich sind Echtzeit-Informationen, die man mit einem überarbeiteten Newsfeed und erweiterten Daten für Rohstoffe und Kryptowährungen liefern und die Nutzer über aktuellen Marktbewegungen auf dem Laufenden halten will. Auch die Quartalszahlen werden Live eingepflegt und es lassen sich sogar die Earnings Calls der Unternehmen mit Live-Audio, synchronisierten Transkripten und KI-generierten Erkenntnissen verfolgen. Dabei soll es auch kommentierte Highlights geben, um den Fokus auf das Wesentliche legen zu können.

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