Pixel Launcher: Suchleiste lässt sich bald ausblenden – Nutzer können Homescreen bereinigen (Teardown)

Auf den Homescreens der meisten Android-Smartphones befindet sich die Google-Suchleiste – das gilt natürlich auch für den Pixel Launcher. Seit einigen Monaten lässt sich die Suchleiste etwas umfangreicher anpassen und jetzt steht die Möglichkeit vor der Tür, die Suchleiste vollständig auszublenden. In einem Teardown ließ sich das bereits aktivieren und umsetzen.



Im Pixel Launcher soll es schon bald eine wichtige Neuerung geben, auf die viele Nutzer seit Jahren warten – und vielleicht auch nur aus diesem Grund alternative Launcher verwenden. Die Google-Suchleiste, die sich am unteren Rand des Homescreens befindet, soll sich in Kürze vollständig ausblenden lassen. Ein Teardown zeigt die entsprechende Funktion, die sich über versteckte Schalter auch schon aktivieren ließ.

Die Funktion ist sehr einfach: Die Nutzer können die Suchleiste deaktivieren und diese wird entsprechend ausgeblendet. Die Fläche bleibt aber nicht leer, sondern wird entsprechend von einem großflächigeren Homescreen gefüllt. Und damit erfüllt die Funktion auch den praktischen Nutzen, dass je nach Smartphone-Größe vielleicht eine weitere App-Reihe von auf den Homescreen passt – dann wird das Ganze noch relevanter.

Fraglich ist aus meiner Sicht, warum Google so etwas jetzt umsetzt bzw. zumindest daran arbeitet. Es kann eigentlich nur regulatorische Gründe haben, denn wenn man es auf die Vergangenheit runterbricht, wurde Android hauptsächlich dafür entwickelt, die Google-Websuche im mobilen Markt fest zu verankern. Google lässt sich das auf iPhones und Samsungs mehr als 20 Milliarden Dollar pro Jahr kosten. Und auf Pixel-Smartphones will man einfach darauf verzichten? Absolut nicht vorstellbar.

Meine Spekulation ist, dass man eine theoretische Möglichkeit für regulatorische Anforderungen schaffen will oder dass man die Suchleiste durch ein anderes Element ersetzen könnte. Vielleicht führt das Ausblenden der Suchleiste zukünftig dazu, dass stattdessen eine Gemini-Leiste gezeigt wird. Das würde zur kürzlich gestarteten Bevorzugung des KI-Modus im Pixel Launcher passen.

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