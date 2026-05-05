Pixel Launcher: KI-Modus wird wohl bevorzugt – neues ‚Ask Google‘ ersetzt die Suchleiste (Screenshots)

Die Google-Suchleiste ist unter Android sehr weit verbreitet und dürfte von vielen Nutzern immer häufiger verwendet werden – und das nicht nur für die Websuche. Jetzt zeigt sich bei vielen Nutzern eine Änderung, die auf eine stärkere Verbreitung des KI-Modus zu Lasten der Websuche hindeutet: Die Suchleiste trägt die Bezeichnung „Frag Google“ und entfernt sogar das eigene Logo und die Farben der Icons.



Die Google-Suchleiste ist auf vielen Homescreens zu finden, ist ein fester Bestandteil des Pixel Launchers, ist auf Pixel-Smartphones im App Drawer und auch in der Google-App oder im Discover-Feed zu finden. In den letzten Monaten hat man die bisher getrennten Varianten etwas zusammengeführt und jetzt steht offenbar ein Umbau in Richtung des KI-Modus an. Während die Suchleiste bei vielen Nutzern bisher „Search“, „Suche“ oder ein leeres Feld gezeigt hat, findet sich jetzt der Text „Ask Google“ oder „Frag Google“.

Während eine Eingabe bisher eindeutig zur Websuche geführt hat, dürfte man mit „Frag Google“ eher den Weg zum KI-Modus vorbereiten und damit zur Gemini-Aufbereitung der Suchergebnisse. Je nach Eingabe entscheidet die KI, ob der Nutzer klassische Suchergebnisse aus der Websuche erwartet oder eben eine KI-Aufbereitung im KI-Modus inklusive der bekannten Konversationsmöglichkeit. Aber das ist nicht die einzige Änderung.

Um den KI-Modus und dessen erweiterte Möglichkeiten hervorzuheben, ersetzt man sogar das eigene Logo. Das Google-G verschwindet und wird durch ein Plus-Symbol ersetzt, das den Nutzern die Möglichkeit gibt, mediale Inhalte hochzuladen. Weil sich das Wörtchen „Google“ schon im Platzhalter-Text befindet, ist das Logo daher an dieser Stelle nicht mehr notwendig. Für ein stimmiges Bild wird außerdem die Farbe aus den Icons für die Sprachsuche und Lens entfernt.

Diese Änderung zeigt sich seit einigen Tagen bei vielen Nutzern, sowohl in der Beta als auch in der stabilen Version der Google-App und auch im Pixel Launcher. Auf den Homescreens ist bisher noch das Google-Logo dominierend und ich gehe nicht davon aus, dass man diesen Topplatz ebenfalls für ein „Plus“ des KI-Modus opfert.

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[9to5Google]

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