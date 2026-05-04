Waymo: Autonomes Google-Fahrzeug rückt Koffer nicht heraus – Fahrgast muss ohne Gepäck verreisen (Video)

Die autonomen Fahrzeuge der Google-Schwester Waymo sind enorm erfolgreich unterwegs und sorgen immer wieder für neue Rekorde und Erstaunen über die Zuverlässigkeit. Doch bei der nach wie vor jungen Technologie gibt es auch immer wieder Stolpersteine, die Beobachter zum Schmunzeln bringen, für die Betroffenen aber vielleicht nicht ganz so lustig sind. Heute berichten wir von einem neuen Fall.



Erst vor wenigen Tagen konnte Google einen Waymo-Meilenstein verkünden und hat es längst geschafft, die autonomen Fahrzeuge als Taxidienst in einigen US-Städten zu etablieren. Unter anderem dürften sie recht häufig dafür zum Einsatz kommen, die Fahrgäste zum Flughafen zu fahren – natürlich inklusive Gepäck. Doch genau das wurde kürzlich einem Fahrgast zum Verhängnis, der seinen Koffer nicht zurückerhalten hat.

Der Fahrgast ist zum Flughafen San Jose Mineta gefahren und wollte nach dem Aussteigen seinen Koffer aus dem Kofferraum holen. Also stieg er aus, ging zum Kofferraum und drückte den entsprechenden Kopf (siehe folgendes Video). Doch statt die Klappe zu öffnen, ist das Fahrzeug einfach davongefahren. Weil er den Koffer für die Urlaubsreise sicherlich gerne mitgenommen hätte, hat der Mann sofort den Waymo-Kundendienst angerufen. Doch dieser konnte nicht helfen, denn das Fahrzeug hat sich auf dem Weg zum Waymo-Autohof gemacht und konnte daher wohl nicht zurückkehren.

Der Mann reiste ohne Gepäck, doch immerhin konnte Waymo versichern, dass der Koffer sicher eingelagert wurde. Um den Koffer zu erhalten, sollte ihm dieser auf eigene Kosten zugeschickt werden – was der Mann aus gutem Grund nicht einsah. Alternativ bot man kostenlose Waymo-Fahrten zum Depot an, das allerdings zwei Stunden entfernt ist. Erst nach Medienberichten zeigte sich Waymo kulanter und wollte den Koffer kostenlos zusenden.

Die Frage bleibt, wie das passieren konnte. Hat sich der Mann zu viel Zeit gelassen, sodass das Fahrzeug davon ausging, dass die Fahrt vollständig beendet ist? Möglich. Allerdings hat er den Koffer auch bei Fahrtantritt hereingelegt, was laut Waymo dazu führt, dass die Klappe nach Erreichen des Ziels von selbst wieder geöffnet wird. Wie dem auch sei, es ist nicht viel passiert, doch solche Kinderkrankheiten sollte man natürlich in den Griff bekommen. Auch das Umkehren auf dem Weg zum Depot sollte möglich sein, um so etwas zukünftig zu verhindern.

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[Futurezone]

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