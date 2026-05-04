Android: Großes Pixel-Update kommt vielleicht heute – mit neuem Betriebssystem und Pixel Feature Drop?

Die neue Woche hat begonnen und wir sind am ersten Montag des auch für Google sehr wichtigen Monats Mai angekommen, sodass wir in Kürze das nächste Android Update bzw. auch Pixel Update erwarten dürfen. In diesem Monat könnte die Aktualisierung für die Smartphones wieder etwas umfangreicher ausfallen und auch ein neues Betriebssystem sowie Feature Drops im Gepäck haben. Das alles kann schon heute Abend starten.



Im vergangenen Monat ist es rund um die Android- und Pixel-Updates eher ruhig gewesen, denn der April ist mittlerweile ein Übergangsmonat – aber im Mai sieht das völlig anders aus. Vor allem das bevorstehende Google I/O-Event und die schon für nächste Woche geplante Android Show lassen uns auf große Updates hoffen. Gut möglich, dass das schon zum Einstieg in den Monat mit einem großen Update-Paket beginnt. Der Schwung an großen Aktualisierungen kann heute Abend bereits starten.

Welche Updates sind für Mai zu erwarten?

Auch im fünften Monat des Jahres wird der Update-Schwung auf dem Android-Sicherheitsupdate aufbauen, das durch den neuen Zyklus allerdings sehr übersichtlich ausfallen sollte. Es gab bereits Monate, in denen das Update völlig leer gewesen ist und Google wird erst im nächsten Turnus, erwartet für Anfang Juni, wieder alle bekannten Stolpersteine entfernen. Bis dahin werden nur kritische Lücken gestopft. Parallel dazu oder mit einem Tag Verzögerung wird außerdem das Pixel Update veröffentlicht, das Fehlerbehebungen und weitere Stolpersteinchen-Entferner mitbringen kann.

Android 17 & Pixel Feature Drop?

Der Monat Mai ist der Release von Android 17 geplant, das hat Google bereits mit der Veröffentlichung der letzten Beta in der Mitte des vergangenen Monats bestätigt. Daher haben wir euch auch schon alle wichtigen Neuerungen in Android 17 zusammengefasst, die alle entdeckten Neuerungen aus den vier Betas enthatlen. Das neue Betriebssystem könnte aber auch ein weiteres Update mitbringen, dass das Paket mit einem Pixel Feature Drop vervollständig. Es würde wieder auf dem Programm stehen und es ist ziemlich sicher, dass es im Mai eines geben wird. Vielleicht noch nicht heute, aber in Kürze.









Wann kommt das Update?

Google veröffentlicht das monatliche Update immer ersten Montag oder Dienstag eines Monats, also zum Beginn der ersten volle Woche – das wäre in diesem Fall heute oder eventuell auch erst morgen. Aufgrund des Feiertags am Freitag sowie der kommenden Android Show, der man eher nicht durch ein monatliches Update die Show stehlen will, dürfte es schon heute Abend soweit sein. Allerdings wissen wir noch nicht, ob Android 17 wirklich parallel zum monatlichen Update ausgerollt wird oder ob man sich den Start des neuen Betriebssystems nicht doch für die in einer Woche stattfindenden Android Show aufhebt. Beides haben wir in der Vergangenheit bereits gesehen.

Welche Smartphones erhalten das Update?

So langsam läuft die von Google ausgesprochene Update-Garantie für die sechste Generation der Pixel-Smartphones aus. Es ist die erste Generation mit Tensor-SoC, die bereits vier Nachfolger erhalten hat und nur noch Android 17 sowie einige wenige monatliche Updates erhalten sollte. Noch gilt die Regel, dass alle Geräte mit Tensor-SoC das Update erhalten. Das gilt vom Pixel 6 über Pixel 7, Pixel 8 und Pixel 9 bis hin zum Pixel 10 und auch für die Budget-Ableger der a-Reihe. Außerdem werden die Foldables auch das Pixel Tablet das monatliche Update erhalten.

Eine Übersicht über die von Google versprochenen bzw. garantierten monatliche Updates für die Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Parallel dazu hatten wir euch einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

Letzte Aktualisierung am 30.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.