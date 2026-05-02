Zeit sparen auf YouTube: So könnt ihr Videos jetzt sehr einfach in doppelter Geschwindigkeit abspielen

Googles Videoplattform YouTube führt den Streamingmarkt an und bietet für praktisch jedes Interesse eine schier endlose Flut an Videos – doch wie soll man sich diese alle ansehen? Wer mehr Videowünsche als Zeitkontingent hat, kann sich mit einem kleinen Tipp behelfen, den ich persönlich seit Jahren einsetze und damit in den meisten Fällen sehr gut fahre: Spielt die Videos einfach schneller ab.



YouTube ist eine endlose Videoplattform, denn die Algorithmen werden immer wieder neue Videos vorschlagen, die ihr euch ansehen möchtet und somit die benötigte Zeit verlängern – und dann sind da natürlich auch noch all die abonnierten Kanäle, deren neue Videos ihr nicht verpassen möchtet. Nehmen wir noch den einen oder anderen Videopodcast dazu, sollte der Tag langsam mehr als 24 Stunden haben, um alle interessanten Inhalte konsumieren zu können.

Ich bin zwar nicht ganz so tief im YouTube-Strudel wie viele andere Nutzer, muss mir meine Zeit aber gut einteilen und setze daher seit langer Zeit auf einen „Trick“, den ich euch nicht vorenthalten möchte: Spielt die Videos einfach schneller ab! Im YouTube-Player findet ihr sowohl im Browser als auch am Smartphone und Smart TV die Möglichkeit, die Geschwindigkeit eines Videos anzupassen. Sowohl langsam, für sehr interessante Stellen, als auch schneller.

Ihr könnt die Videogeschwindigkeit jederzeit dynamisch verstellen und müsst dieses dafür natürlich nicht erneut laden oder gar von vorn beginnen. Sollte es also interessante Stelle geben, lässt sich die Geschwindigkeit jederzeit wieder herunterfahren. Die Umstellung erfolgt entweder per Tastenkombination oder direkt im Player. Im Folgenden zeigen wir euch, wie das am Desktop-Computer funktioniert.









Rufe ein Video auf. Bewege den Mauszeiger auf den Player und klicke auf Einstellungen. Klicke auf Geschwindigkeit. Wähle die gewünschte Geschwindigkeit zum Abspielen des Videos aus.

Tipp: Ihr könnt die Geschwindigkeit auch mit den Tastenkombinationen SHIFT + , sowie SHIFT + . verändern. Wer häufiger die Geschwindigkeit anpassen möchte, findet diesen Weg sicherlich bequemer.

Natürlich werdet ihr nicht viel von einem Video haben, wenn ihr dieses in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit anseht – allen voran deswegen, weil auch der Ton beschleunigt wird. Ich persönlich schaue sehr viele Videos mit der Geschwindigkeit 1,25x. Das ist die unterste Stufe, wirkt sich aber dennoch aus. Mit dieser Einstellung schaut ihr ein 10 Minuten-Video in nur 7,5 Minuten. Für den Einen eine lachhafte Ersparnis, für den anderen ein relevanter Faktor.

Das ist kein Super-Geheimtipp, aber wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte es einmal tun. Dauerhaft auf 1,25x zu schauen kann hilfreich sein, Zeit sparen und kann – wenn man es sich schönreden will – vielleicht auch die notwendige Konzentration erhöhen. Leider gibt es keine Möglichkeit, diese Geschwindigkeit dauerhaft beizubehalten und muss jedes Mal erneut eingestellt werden. Zwar gibt es Chrome-Erweiterungen, die dies erledigen können, aber für so etwas simples sollte man meiner Meinung nach keine Extension installieren.

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[YouTube Support]

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