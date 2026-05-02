Gemini & Claude: Google investiert bis zu 40 Milliarden Dollar in Anthropic – neue Hiobsbotschaft für OpenAI

Google hat mit Gemini eines der erfolgreichsten KI-Angebote im Portfolio und baut sowohl den Umfang des KI-Modells als auch die Reichweite der Produkte in hohem Tempo aus. Jetzt stellt man sich durch eine Milliardeninvestition bei Anthropic noch breiter auf und zeigt, dass man mit Hochdruck an der nächsten Dominanz arbeitet. Gleichzeitig ist es die nächste Hiobsbotschaft für OpenAI.



Ich hatte es hier im Blog schon vor einigen Monaten geschrieben: Kein Unternehmen ist im KI-Bereich so stark aufgestellt wie Google – und das nicht nur aufgrund des rasant wachsenden Portfolios rund um Gemini. Das über viele Jahre immer wieder belächelte und verlustbehaftete Google Cloud erweist sich jetzt als Schlüssel zur KI-Dominanz. Denn Google besitzt Kapazitäten, um sowohl die eigenen Dienste zu betreiben als auch der versammelten Konkurrenz Rechenleistung zu verkaufen.

In dieser Woche hat man bekannt gegeben, 10 Milliarden Dollar in Anthropic zu investieren, mit einer Option auf weitere 30 Milliarden Dollar in den kommenden Jahren. Das ist bei weitem nicht der erste Einstieg beim KI-Konkurrenten, denn Google ist schon seit mehreren Jahren mit etwa 14 Prozent an Anthropic beteiligt und profitiert von dessen rasantem Aufstieg. Dass man diesen Anteil jetzt ausbaut, scheint daher logisch.

Wie hoch Googles Anteil an Anthropic nach der Investitionsrunde ist, wurde nicht bekannt gegeben. Die Investition hat nicht nur finanzielle Bedeutung, um vom Erfolg des Konkurrenten zu profitieren, sondern ist vor allem strategischer Natur. Denn Anthropic wird wohl den größten Teil des Kapitals wieder zu Google Cloud schieben: Im vergangenen Jahre wurde bekannt, dass Anthropic Rechenkapazität bei Google Cloud für 10 Milliarden Dollar gebucht hat. Ein weiterer Kreislauf-Deal in der KI-Branche.









Gemini und Claude – ein Dreamteam?

Mit dem wachsenden Einfluss Googles bei Anthropic dürfte aber nicht nur die Rechenpower von Google stammen, sondern auch eine strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden KI-Modellen wäre gut denkbar. Während Google im Consumer-Bereich exzellent aufgestellt ist und mit Gemini die Marktführerschaft anstrebt, ist Anthropic vor allem im B2B-Bereich mit Claude hocherfolgreich. Aus finanzieller Sicht betrachtet vielleicht der bedeutendere Bereich. Gut möglich, dass zukünftig die Kräfte gebündelt werden.

Sollte es zu einer Zusammenarbeit kommen, käme man im KI-Bereich praktisch nicht mehr um Google herum – sei es auf direktem Wege oder indirekt durch die Nutzung der Google Cloud.

Hiobs-Botschaft für OpenAI

Für das strauchelnde OpenAI ist das eine weitere Hiobs-Botschaft, denn man hat sich trotz der Pionierrolle offenbar verrannt. Die Nutzer wechseln in Scharen zu Google, die Marktanteile sinken rapide, im Business-Bereich schauen sich viele Partner in Richtung Anthropic um und selbst der lukrative Microsoft-Deal scheint kaum noch das Papier wert zu sein, auf dem es steht. OpenAI und Microsoft kommen nicht von der Stelle, Meta ist keine erwähnenswerte Konkurrenz, während Google-Anthropic mit Raketenantrieb unterwegs sind.

Wir dürfen gespannt sein, ob es in den nächsten Monaten konkrete Ankündigungen von Google in Bezug auf Anthropic geben wird.

Letzte Aktualisierung am 30.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.