Google in der KI-Ära: Sogar die Konkurrenz zieht in die Google Cloud – und bringt Milliarden-Umsätze

Google hat die Künstliche Intelligenz schon vor einigen Jahren zum Kerngeschäft erklärt und mittlerweile gibt es praktisch kein Google-Produkt mehr, das nicht über KI-Features verfügt. Auch hinter den Kulissen hat sich Google offenbar sehr gut für das KI-Zeitalter positioniert, denn immer mehr Unternehmen setzen auf Googles KI-Dienste oder Infrastruktur.



Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen über Googles gewaltige KI-Infrastruktur berichtet, die nicht nur die eigenen Dienste antreibt, sondern schon bald oder zum Teil auch schon heute die Dienste der Konkurrenz. Selbst den ganz großen der Branche fehlt es an Rechenpower oder der notwendigen KI, um den Hunger ihrer Dienste zu stillen. Das sorgt bei Google Cloud für brummende Geschäfte: Gerade erst hat CEO Sundar Pichai einen Auftragsbestand von 155 Milliarden Dollar bei Google Cloud bekannt gegeben.

Allein in den letzten zwei Monaten ist der Einzug von vier großen Unternehmen bei der Google-Cloud bzw. den Gemini-Diensten bekannt geworden: OpenAI wird sich mit mehreren Milliarden Dollar Rechenpower für ChatGPT einkaufen und auch die Meta Superintelligenz wird mehrere Milliarden Dollar Umsatz für Google Cloud bringen. In beiden Fällen sind die Unternehmen eigentlich selbst potent genug, scheinen aber dennoch überfordert.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Anthropic Rechenpower für zehn Milliarden Dollar bei Google einkauft, die schon ab dem nächsten Jahr zur Verfügung gestellt werden soll. Auch wenn in allen Fällen jeweils nur ein Teil der KI-Angebote auf den Google-Servern einzieht, ist das parallel zur populären Gemini-KI eine gewaltige Leistung der Google-Infrastruktur.

Aber auch Gemini selbst scheint bei der Konkurrenz von Interesse zu sein: Wie vor wenigen Tagen herausgefunden wird, wird Apples neue Siri-KI auf Gemini basieren und somit die Abhängigkeit in Cupertino von Google gar noch erhöhen. Es ist anzunehmen, dass das längst nicht der letzte große Kunde sein wird, mit dem sich Google das eigene KI-Geschäft schon heute versilbern lässt…

