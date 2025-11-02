Googles goldener Weg: Zweistelliges Wachstum in allen Bereichen, Rekord-Umsätze mit YouTube, Werbung, KI

Die Google-Mutter Alphabet hat am Mittwoch die Geschäftszahlen für das 3. Quartal veröffentlicht und konnte wieder einmal glänzen, denn das Wachstum kann in diesen Dimensionen nur noch als gewaltig bezeichnet werden. In diesem Artikel wollen wir die wichtigsten Kennzahlen und Trends noch einmal zusammenfassen, die aufzeigen, dass Google ganz ohne Zweifel auf dem richtigen Weg ist.



Alphabet-Anleger sind seit vielen Jahren von guten Geschäftszahlen verwöhnt, denn ein wirklich „schlechtes“ Quartal hat es bei Google/Alphabet nach dem Börsengang noch nie gegeben. Die Erwartungen sind also in jedem Quartal sehr hoch und dennoch schafft es das Unternehmen immer wieder, diese zu übertreffen. Gleich ein interessantes Detail zu Beginn: Im 3. Quartal 2025 lag der Umsatz bei Alphabet und Apple praktisch gleichauf – das hat es schon sehr sehr lange nicht mehr gegeben.

In den abgelaufenen drei Monaten hat Alphabet erstmals mehr als 100 Milliarden Dollar Quartalsumsatz erzielt – nach nicht einmal 90 Milliarden Dollar in nur einem Jahr zuvor. Die Videoplattform YouTube hat erstmals mehr als 10 Milliarden Dollar Quartalsumsatz erwirtschaftet – und das nur aus Werbung, ohne die Abo-Einnahmen. Außerdem ist es dem Unternehmen gelungen, dass erstmals alle wichtigen Geschäftsbereiche zweistellig wachsen. Ein zweistelliges Wachstum ist in diesen Dimensionen eine Wucht.

Mit ganzen 31 Milliarden Dollar Gewinn schafft man auch hier einen starken Zuwachs – und das trotz einer 3,5 Milliarden Dollar-Strafe, die von der EU aufgebrummt wurde. Dass selbst eine solch hohe Strafzahlung praktisch nicht im Quartalsbericht zu spüren ist, sagt schon viel aus. Schaut man sich den Trend an, wächst der Umsatz immer schneller.









Das Werbegeschäft brummt kräftig

Googles Werbegeschäft brummt ganz extrem. Der Werbeumsatz stieg um 9 Milliarden Dollar, wobei sieben Milliarden Dollar Zuwachs in den Google-Apps sowie 1,3 Milliarden Dollar Zuwachs bei YouTube zu verzeichnen waren. Dass Google so enorm an Werbeumsatz zulegen kann, ist schon gewaltig. Selbst bei YouTube, das immer mehr Werbefrei-Abos verkauft, legt der Werbeumsatz zu.

In einem separaten Artikel haben wir bereits über die 300 Millionen Google One und YouTube Premium-Abonnenten berichtet. Diese Abonnenten sichern ebenfalls einen planbaren Umsatz-Strom, denn wer einmal das Speicherplatz-Abo abschließt oder YouTube und das Musikstreaming werbefrei genießt, geht so schnell nicht wieder davon weg. Auch für die KI-Zukunft ist man mit 650 Millionen Gemini-Nutzern gut aufgestellt.

Aber auch an anderer Stelle läuft es glänzend: Das einstige Sorgenkind Google Cloud verdient um 4 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr und hat laut Pichai einen Auftragsbestand von 155 Milliarden Dollar. Kein Wunder, ziehen doch viele große KI-Unternehmen von OpenAI über Meta bis Anthropic in die Google-Cloud ein. Mittlerweile ist auch das Cloud-Geschäft ein wichtiger Umsatz- und Gewinnträger. Das war viele Jahre lang nicht absehbar.

Dass alle anderen Alphabet-Unternehmen in diesen drei Monaten wieder einmal 1,4 Milliarden Dollar verbrannt haben, fällt – wie die EU-Strafe – gar nicht mehr ins Gewicht…

» Alle Details zu den Google-Quartalszahlen

