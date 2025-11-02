Gboard: Neue Google-Tastatur für entspannte Arbeit – einhändiges Tippen auf der Teetasse (Galerie & Video)

Google ist mit der Tastatur-App Gboard seit vielen Jahren sehr erfolgreich am Smartphone unterwegs, doch das reicht den Entwicklern schon längst nicht mehr aus. Vor einiger Zeit hat man eine ganz neue Form eines physischen Keyboards vorgestellt, die ein entspanntes Tippen ermöglicht. Die spezielle Form ermöglicht das Tippen mit einer Hand während einer Kaffeepause.



Das Gboard-Team von Google Japan ist dafür bekannt, immer wieder interessante neue Ansätze für eine physische Tastatur zu verfolgen, die wir euch hier im Blog in den letzten Wochen bereits ausführlich vorgestellt haben. Wir haben euch die Wählscheiben-Tastatur gezeigt, die doppelseitige Tastatur für effizientes Tippen vorgestellt und natürlich auch die Klavier-Tastatur für das gemeinsame Schreiben ausführlich präsentiert. Doch der Ideenreichtum kennt kein Ende, denn man hatte am 1. Oktober 2021 – genau sechs Monate vor und nach dem ersten April – ein weiteres Projekt vorgestellt.

Mit der physischen Tastatur „Gboard Yunomi“ geht man eines der größten Probleme heutiger Keyboards an, das bisher nicht gelöst worden ist – nämlich der Umgang in der Kaffeepause. Wie soll man während der Kaffeepause – oder in Japan eher Teepause – vernünftig tippen? Mit der Tasse in der Hand ist das kaum möglich, wodurch die eigene Effizienz leidet und die Pause vielleicht verkürzt wird. Damit die Pause nicht verkürzt und das Heißgetränk genossen werden kann, hat man eine spezielle Tasse entwickelt.

Auf der Tasse sind rundherum Tasten angeordnet, sodass mit den Fingerspitzen weiterhin getippt werden kann. Statt also nur ungeduldig auf die Tasse zu klopfen, kann im wahrsten Sinne des Wortes in die Tasten gehauen werden. Damit das effizient bleibt, sind stets fünf Tasten senkrecht untereinander angeordnet. Zum Erreichen der Tasten muss man einfach nur die Finger entsprechend halten oder die Tasse drehen. Schaut euch das einmal in folgender Galerie im Detail an.

















Wie ihr im obigen Video sehen könnt, ist auch eine Bedienung mit zwei Händen möglich, was sogar ziemlich entspannt aussieht. Aber auch die Nutzung in größeren Gruppen erscheint gut möglich, wie ihr dem Video ebenfalls entnehmen könnt. Statt eine Tastatur vor sich zu haben und Meetings vielleicht nicht folgen zu können, hält man einfach die Tasse in der Hand und tippt entsprechend. Das funktioniert natürlich auch ohne Getränk.

Noch nie war das Arbeiten und Genießen so vereint wie bei dieser Tastatur – erneut ist dem Gboard-Team aus Japan damit ein echter Meilenstein gelungen. Leider hat es das Produkt niemals in den Handel geschafft, doch wer sich dafür interessiert, kann die Tastatur einfach nachbauen. Google hat auch für dieses Projekt sowohl Konstruktionszeichnungen als auch Teilelisten und die entsprechende Software veröffentlicht. Ihr findet sie auf der GitHub-Seite des Projekts.

Schaut euch doch auch das Gboard-Klavier an, mit dem ebenfalls entspannt getippt werden kann. Außerdem kann es auch als Angel verwendet werden, was die Entspannung für so manche Menschen sicherlich perfekt macht.

