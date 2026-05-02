Pixel Glow: Google lässt Pixel 11-Smartphones leuchten – Leak zeigt den neuen Effekt am Pixel Laptop (Video)

Google wird in Kürze den neuen Farbeffekt Pixel Glow einführen, der auf vielen kommenden Geräten zum Einsatz kommen soll. Seit dem ersten Auftauchen zieht das Konzept großes Interesse auf sich und jetzt gibt es endlich handfeste Informationen: Ein Leak zeigt, wie dieser Effekt auf dem kommenden Pixel Laptop umgesetzt werden wird.



Googles Entwickler schrauben seit Jahren immer wieder an den Android-Benachrichtigungen. Das ist kein Geheimnis und lässt sich seit vielen Jahren mit immer neuen Konzepten und Funktionen beobachten. Schon bald bringt man dieses kleine Hobby in die reale Welt und wird mit Pixel Glow einen Effekt einführen, der sowohl auf Smartphones als auch Laptops zu finden sein soll. Bisher war allerdings nicht ganz klar, worum es sich dabei handelt.

Ich hatte hier im Blog schon am Wochenende zwei Pixel Glow-Effekte für die Pixel 11-Smartphones umrissen, wobei durch den aktuellen Leak vermutlich die Umrandung der Kameraleiste wahrscheinlicher ist. Ein Teardown der Pixel Diagnostic-App hat verraten, wie diese Leiste auf dem kommenden Pixel Laptop umgesetzt ist. Es handelt sich um eine Lichtleiste unterhalb des Displays, noch über der Tastatur.

Diese Leiste wird allerdings kein einfarbiges oder mehrfarbiges Lichtband sein, sondern aus insgesamt acht LEDs bestehen, die in verschiedenen Farben leuchten können. Durch eine schnelle Abfolge soll sich der Effekt ergeben, dass dort eine Animation stattfindet. Auf den Pixel 11-Smartphones dürfte es daher in ähnlicher Form rund um die Kameraleiste umgesetzt sein.









Im obigen Video könnt ihr sehen, wie sich dieser Effekt darstellt. Durch die Positionierung wäre es sogar denkbar, dass der Lichteffekt der Leiste auch bei eingeklapptem Display zu erkennen ist – das lässt sich allerdings noch nicht mit Sicherheit sagen. Unterstützt wird die These dadurch, dass die Nutzer zur Funktionsprüfung auch das Gerät drehen können, um die Lichtleiste zu erkennen. Das könnte sich natürlich auch nur auf die Smartphone-Variante beziehen.

Wir dürfen gespannt sein, wie die Umsetzung schlussendlich aussehen wird. Interessant ist vor allem die Nutzung, denn wenn es tatsächlich nur für eingehende Benachrichtigungen verwendet werden sollte, erscheint mit eine breite Leiste mit 8 LEDs als unnötiger Ballast. Bei früheren Smartphone-Generationen hat es eine simple LED auf der Vorderseite getan, die in unterschiedlichen Farben blinken oder leuchten konnte.

Es ist zu erwarten, dass wir in den nächsten Tagen noch mehr Informationen zu Pixel Glow auf den kommenden Geräten erhalten.

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