Google News: Bevorzugte Nachrichtenquellen festlegen – neue Funktion wird für alle Nutzer ausgerollt

Sowohl auf der Nachrichtenplattform Google News als auch in der Google Websuche gibt es viele Bereiche mit Schlagzeilen und aktuellen Meldungen, die sowohl nach Relevanz als auch den persönlichen Vorlieben sortiert sind. Jetzt wird die seit einigen Monaten im Test befindliche Funktion der bevorzugten Quellen weltweit für alle Nutzer ausgerollt. Wir zeigen euch, wie ihr diese Funktion nutzen könnt, um keine wichtigen Google-News mehr zu verpassen.



Die meisten Nutzer konsumieren ihre Nachrichten heute nicht mehr direkt bei den Quellen, sondern verwenden andere Anlaufstellen von den Sozialen Medien über die Google Websuche bis hin zu Google News oder gar Google Discover. Google hat über viele Jahre aktiv daran mitgewirkt, die RSS-Feeds zu killen und hat dies aus eigenen Interessen niemals rückgängig gemacht. Jetzt bietet man immerhin eine kleine Form der Alternative, um bevorzugte Nachrichtenquellen festzulegen, deren Inhalte priorisiert behandelt werden.

Mit dem Start von „bevorzugte Quellen“ können Google-Nutzer jetzt ihre Lieblingsmedien auswählen und so stets über die neuesten Inhalte der abonnierten Websites informiert bleiben. Ganz egal, ob es sich um ein Nachrichtenportal, einen Sportblog oder eine anderweitig redaktionell gepflegte Quelle handelt. Die Funktion für die bevorzugten Quellen wurde zunächst in den USA und Indien eingeführt und startet jetzt weltweit für alle Nutzer – auch in deutscher Sprache sowie für alle Publikationen.

Bevorzugte Quellen lassen sich entweder direkt in den Top-Stories innerhalb der Ergebnisse auswählen, in den Einstellungen von Google News und Websuche festlegen oder auch über spezielle Buttons einrichten, die viele Webseiten in den nächsten Monaten sicherlich sehr gerne verteilen werden. Denn schlussendlich ist das eine enorm wichtige Form der Nutzerbindung, die dafür sorgen kann, dass die Nutzer immer wieder zu dieser Quelle zurückkehren. Und sie geben den Google-Algorithmen wichtige Signale zur Nutzung.

Sobald eine Quelle ausgewählt wurde, wird diese häufiger in den Top-Meldungen oder in einem separaten Bereich „Aus Ihren Quellen“ auf der Suchergebnisseite angezeigt. Inhalte anderer Websites werden weiterhin angezeigt und die Auswahl lässt sich natürlich jederzeit ändern. Es lassen sich beliebig viele Quellen auswählen. Probiert das Ganze doch einmal unter dem folgenden Link aus, mit dem ihr GoogleWatchblog als bevorzugte Quelle festlegt.

» Hier könnt ihr GoogleWatchBlog als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

» Hier könnt ihr GoogleWatchBlog bei Google News abonnieren

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 23.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.