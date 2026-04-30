Google TV: Viele neue Funktionen für Smart TVs starten – Google Fotos, Nano Banana, Gemini Veo (Videos)

Auf der Smart TV-Plattform Google TV geht es derzeit stark voran, denn nach dem kürzlichen Rollout der Gemini-Funktionen steht jetzt schon der nächste Schwung in den Startlöchern: Im Rahmen eines großen Updates wird die Integration von Google Fotos ausgebaut, es kommen Geminis Bild- und Videogeneratoren und natürlich darf auch YouTube Shorts auf der Startseite nicht fehlen.



Nach einer längeren Durststrecke ist Google TV offenbar wieder relevant geworden und soll im Zuge der neuen Smart Home-Funktionen weiter zum medialen Mittelpunkt des Wohnzimmers ausgebaut werden. Dafür kommen viele neue Funktionen abseits des reinen TV-Streamings, mit denen die Nutzer Inhalte erstellen oder eigene Medien konsumieren können.

Gemini Nano Banana

Mit der Integration von Gemini Nano Banana soll der Fernseher zur kreativen Leinwand werden und viele Möglichkeiten bieten, eigene Bilder zu bearbeiten oder neue zu erstellen. Dazu wird es in Kürze die neue Registerkarte „Erstellen“ geben, die euch entweder ein Template auswählen oder einen Prompt ansagen lässt. Mit Nano Banana sollen die Nutzer jedem Foto eine besondere Note verleihen können, sich in eine andere Stadt versetzen oder andere zum Lachen bringen.

Ihr könnt aber auch etwas völlig Neues kreiren: Sagt zum Beispiel „Zieh meinem Papa ein total verrücktes Outfit an“, um einem Familienfoto eine lustige Wendung zu geben. Klingt nach einer spaßigen Funktion, die am Smart TV vielleicht mehr Eindruck als am Smartphone oder Computer macht.









Veo Videogenerator

Am Smart TV lassen sich nicht nur Bilder erstellen, sondern auch Videos. Egal, ob ihr einen neuen Clip von Grund auf neu gestalten oder ein bestehendes Bild animieren möchtet – mit dem KI-Videogenerator soll das in Kürze auch am Fernseher möglich sein. Beschreibt einfach, was ihr sehen möchtet und Veo erledigt den Rest. So könnt ihr gemeinsam mit Familie und Freunden kreativ werden. Sagt beispielsweise „Lass meinen Opa im Weltraum den Mondspaziergang machen“ und erlebt wie diese Fantasie auf dem großen Bildschirm zum Leben erwacht.

Google Fotos per Sprache durchsuchen

Google Fotos lässt sich jetzt ganz einfach per Gemini-Sprachaufforderung durchsuchen. Sagt dazu einfach „Zeig mir meine Fotos von…“ gefolgt von der jeweiligen Anforderung. Das können Personen und Orte sein, aber auch Szenerien, bestimmte Zeiträume, Urlaube oder vieles mehr. Gemini zeigt daraufhin eine übersichtliche Ergebnisseite an, mit der sich mühelos ein bestimmtes Foto finden und im Vollbildmodus ansehen oder eine Diashow starten lassen soll.

Fotos am Smart TV bearbeiten

Habt ihr das perfekte Foto mit Google Fotos gefunden, lässt sich dieses ebenso einfach bearbeiten. Nutzt dazu die Remix-Funktion, wählt einen künstlerischen Stil aus und schon verleiht ihr dem Bild eine frische Note.









Google Fotos Slideshows am Smart TV

Google TV bekommt einen neuen Bildschirmschoner auf Basis von Google Fotos. Statt einer simplen Slideshow, wie es sie schon zu Chromecast-Zeiten gab, gibt es jetzt schicke Collagen und bei Bedarf eine Filterung nach Album. Ihr könnt ganz einfach eine dynamische Diashow erstellen, die von den Google Fotos-Algorithmen entsprechend animiert wird.

YouTube Shorts auf der Startseite

Auch abseits der eigenen Inhalte wird Google TV weiter ausgebaut. Schon bald werden US-Nutzer (und später auch weltweit) eine neue Leiste mit empfohlenen Kurzvideos sehen. Diese nennt sich „Kurzvideos für dich“ und ist direkt auf der Startseite zu finden. Die Kurzvideos starten sofort und ermöglicht damit den Konsum des nach wie vor beliebten Medienformats.

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