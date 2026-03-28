Google TV & Gemini: Das sind die neuen KI-Funktionen für viele Smart TVs – sollen aktive Nutzung stärken

Mit Gemini für Google TV ist schon vor längerer Zeit eine KI auf den Smart TVs vieler Nutzer eingezogen, die sowohl Inhalte finden als auch Aktionen ausführen und Fragen beantworten soll. In dieser Woche hat man ein großes Update angekündigt, das eine ganze Reihe von neuen Funktionen im Gepäck hat. Wir zeigen euch alle wichtigen Neuerungen und deren Funktionalität in der Übersicht.



In den allermeisten Haushalten dürften auch Smart TVs trotz aller Möglichkeiten wohl hauptsächlich dafür genutzt werden, mediale Inhalte aus Streams oder anderen Quellen zu konsumieren. Das wird sich mutmaßlich auch in Zukunft nicht ändern, doch mit dem jüngsten Update von Gemini für Google TV bringt man nun einige Funktionen auf die Smart TVs, die die passive Nutzung gegen ein aktives Entdecken und dynamisch generierte Inhalte tauschen bzw. um diese ergänzen soll.

Wir haben euch natürlich hier im Blog zeitnah über alle Neuerungen informiert, dabei aber nur an der Oberfläche gekratzt. Heute wollen wir uns die neuen Funktionen etwas genauer ansehen, die zunächst allerdings nur für US-Nutzer angeboten werden sollen und daher hierzulande noch nicht ganz so relevant gewesen sind. Es ist gut möglich, dass es bis zum internationalen Rollout Änderungen gibt, Funktionen angepasst oder gar gekürzt werden. Immerhin hat man schon für Frühjahr eine Ausweitung in Aussicht gestellt.

Bei den neuen Funktionen handelt es sich um medial besser aufbereitete Inhalte, um die neue Form der Deep dives für umfangreiche Erklärungen und Präsentationen zum gewählten Thema sowie um Sportzusammenfassungen aus einer ganzen Reihe von Ligen. Vor allem der Sport ist es, der wohl in den nächsten Monaten durch die Fußball-WM global relevant werden wird und daher international angeboten werden dürfte.









Medial aufbereitete Hilfestellungen

Wird Gemini eine Frage zu einem konkreten Thema gestellt, kann es nach dem Update mit schicker aufbereiteten Oberflächen und zusammengestellten Informationen aufwarten. Gemini soll sich besser an die Art der gestellten Frage anpassen und maßgeschneiderte visuelle Ergebnisse liefern. Im obigen Video könnt ihr ein Beispiel für ein laufendes Sportmatch sehen, bei dem zusätzlich zum Text und der schnellen Antwort auch ein Live-Stand enthalten ist sowie die Information, wo das Spiel übertragen wird.

Aber auch abseits der klassischen Medien soll Gemini helfen und beispielsweise Video-Tutorials anbieten, wenn nach einem Rezept gesucht wird. Gemini kombiniert dabei Bilder, Videos und Texte, um die gewünschten Informationen (von Filmtiteln bis hin zu Ideen für das Abendessen) schnell und auf einen Blick bereitzustellen. Wohl am ehesten vergleichbar mit dem KI-Modus der Websuche, allerdings mit Schwerpunkt auf Medien.

Deep dives

Mit den „Deep dives“ wird das Konzept der Fragen-Beantwortung um einen Modus erweitert, bei dem die Nutzer umfangreich aufbereitete Informationen zu einem Thema erhalten und dieses – passend zur Bezeichnung der Funktion – vertiefen können. Man bietet das für alle Nutzer an, die ihren Wissensdurst direkt am Fernseher stillen wollen. Bei den Deep dives handelt es sich um visuell aufbereitete und vertonte Erklärungen zu einer Vielzahl von Themen von Gesundheit über Wirtschaft bis Technologie.

Ihr könnt euch beispielsweise die physiologischen Auswirkungen von Eisbädern erklären lassen, könnt euch die einzelnen Schritte für die Herstellung eines Matches zeigen lassen und Ähnliches. Um ein Thema weiter zu vertiefen, soll die Gemini-KI stets Folgefragen vorschlagen. Das Lernen am Smart TV soll damit in den Mittelpunkt der KI-Aktivitäten gestellt werden und das bisher eher passive Konsumieren ergänzen.









Sportzusammenfassungen

Gemini für Google TV bietet schon seit längerer Zeit Nachrichtenzusammenfassungen und jetzt wird dieses Konzept auf den Sportbereich ausgeweitet – natürlich auch mit Blick auf die global vielbeachtete Fußball-WM. In der US-Version spricht man von „Sport briefs“, die man wohl am ehesten mit dem schnellen Rückblick in den Sportnachrichten vergleichen kann – von den Ergebnissen über einiges an Bildmaterial bis hin zu einer kurzen Zusammenfassung.

Es handelt sich um zeitnah vertonte Übersicht für Fans, die nicht jedes Spiel Live verfolgen konnten, aber eben dennoch auf dem neuesten Stand bleiben möchten. Die Zusammenfassungen umfassen Neuigkeiten zu Spielern, zu den Spielen, einen kurzen Spielbericht, natürlich das Endergebnis und einiges mehr. Zum Start sind die Ligen NBA, NCAA, NHL, MLB, MLS und auch die NWSL mit dabei.

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Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.