Google TV: Gemini bringt viele neue KI-Funktionen auf Smart TVs; Deep dives, Sportergebnisse und Live-Stände

Viele Nutzer von Google TV könnte die integrierte KI von Gemini schon seit längerer Zeit verwenden und sich mit dem Assistant-Nachfolger zusätzliche Informationen ausliefern lassen. Jetzt wurde ein großes Update angekündigt, das eine ganze Reihe von Neuerungen im Gepäck hat und die medialen Fähigkeiten der Plattform und der genutzten Geräte voll ausnutzen soll.



Mit Gemini für Google TV ist vor einiger Zeit eine ganz neue Form der KI auf Smart TVs eingezogen, die die Nutzer mit zusätzlichen Informationen und Funktionen unterstützen soll. Das will man jetzt vor allem im Sportbereich ausbauen, vermutlich auch aufgrund der anstehenden Fußball-WM 2026 in den USA. Werden Fragen zu einem Sportmatch gestellt, kann Google TV sowohl eine Live-Anzeigetafel einblenden als auch darüber informieren, wo das Spiel übertragen wird.

Zusätzlich zu diesen Live-Ereignissen gibt es auch Zusammenfassungen bereits beendeter Partien, die man für US-Nutzer als „Sport Briefs“ bezeichnet und zunächst auch nur für diese anbietet. Dabei handelt es sich um zeitnah verfügbare und auch vertonte Übersicht für Fans, die nicht jedes Spiel Live verfolgen konnten, aber dennoch auf dem neuesten Stand bleiben möchten.

Die Zusammenfassungen umfassen Neuigkeiten zu Spielern sowie kurze Spielberichte und sind bequem über den Gemini-Reiter abrufbar und unterstützen aktuell Ligen wie NBA, NCAA, HL, MLB, MLS sowie NWSL. Man will das noch im Laufe des Frühjahrs auf weitere Ligen ausweiten und auch in vielen weiteren Ländern anbieten.









Deep Dives

Die Gemini-KI soll aber nicht nur im Sport Schwerpunkte setzen, sondern auch in anderen Kategorien: Mit den sogenannten „Deep Dives“ sollen den Nutzern ganze Erklärvideos angeboten werden, die entweder von YouTube stammen, aus einer anderen Quelle abgerufen werden oder bei Bedarf auch mehr oder weniger dynamisch von Gemini erstellt werden. Dabei kann sowohl Text als auch Audio, Bilder und Video zum Einsatz kommen.

Damit lassen sich beispielsweise physiologische Auswirkungen von Eisbädern erklären oder die Nutzer können Schritt für Schritt verfolgen, wie Matcha hergestellt wird. Gleichzeitig soll die Funktion begleitende Folgefragen liefern, um ein Thema weiter vertiefen zu können. Damit soll aus dem passiven Fernsehkonsum eine interaktive Lernerfahrung für die gesamte Familie werden. Auch diese Neuerung startet zunächst nur in den USA.

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