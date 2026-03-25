Android Auto: Google startet ganz neue Oberfläche für den Medienplayer – Rollout jetzt für alle Nutzer (Galerie)

Google hat vor wenigen Tagen eine neue Version von Android Auto veröffentlicht, die neben einer Reihe von Hinweisen auf kommende Funktionen auch konkrete Änderungen im Gepäck hat. Spätestens mit dieser Version sollte sich bei allen Nutzern der neuen Medienplayer zeigen, der schon vor Monaten angekündigt wurde. Dieser bringt eine neue Optik für die Fortschrittsleiste und tauscht einige Buttons aus.



Google erlaubt bei Android Auto seit jeher nur die Verwendung von standardisierten Oberflächen – die sogenannten Templates, die von den App-Entwicklern angepasst werden können. Daraus ergibt es sich, dass eine Änderung seitens Google auch alle anderen Apps betrifft, die auf ein solches Template setzen – natürlich gilt das auch für den Bereich der Medienwiedergabe. Bereits vor fast einem Jahr hatte Google einen neuen Medienplayer in Aussicht gestellt, diesen im Laufe der Zeit immer wieder leicht verändert und jetzt wird es mit Android Auto 16.5 für alle Nutzer ausgerollt.

Neues Design für den Medienplayer

Der neue Medienplayer setzt schon auf den ersten Blick auf größere Abstände zwischen den Elementen, um den Nutzern mehr Übersicht zu verschaffen. Auch das Coverbild für den aktuellen Titel wird vergrößert und eine ausgetauschte Schriftart soll die Lesbarkeit verbessern. Kurioserweise war ausgerechnet das Titelbild eines Songs bisher eines der kleinsten Elemente, sodass viele Nutzer die Vergrößerung daher sicherlich begrüßen und vielleicht als Erstes an der neuen Oberfläche positiv bemerken. Das bis dato genutzte Hintergrundbild mit Blur-Effekt scheint man stattdessen aufgegeben zu haben.

Das sind sicherlich gute Schritte, denn die Raumfüllung durch ein ohnehin kaum zu erkennendees Wallpaper ist durch das größere Titelbild nicht mehr notwendig. Auffällig ist außerdem das veränderte Design für die Fortschrittsleiste, die jetzt auf den von den Android-Smartphones bekannten Wellen-Effekt setzt. Doch das ist längst nicht alles.









Medienplayer tauscht Button-Positionen

Die wohl wichtigste Neuerung seht ihr auf obigen Bildern und werdet sie spätestens bei der ersten Verwendung bemerken. Das erste Bild zeigt die zuvor genutzte Oberfläche und der zweite Screenshot die kommende Variante. Spoiler: Die Reihenfolge der Buttons zur Mediensteuerung hat sich geändert. Statt wie bisher den Play/Pause-Button in die Mitte zu legen und VOR und ZURÜCK auf ihren logischen Seiten links und rechts daneben zu positionieren, setzt man auf eine neue Reihenfolge: Play/Pause, Zurück, Vorwärts. Der Button für Play und Pause wandert an den Anfang der Liste, während die Richtungstasten in ihrer logischen Reihenfolge dahinter folgen.

Das ist zwar nur ein simpler Tausch zwischen PLAY und ZURÜCK, der aber sicherlich das Muskelgedächtnis vieler Fahrer herausforden wird, vor allem in den ersten Tagen. Allerdings ist auch nicht bekannt, wie viele Nutzer diese Touchkontrollen überhaupt verwenden. Ich persönlich kontrolliere die Steuerung vollständig am Lenkrad, was bei vielen anderen Autofahrern sicherlich ähnlich aussieht.

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[AndroidPolice]

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