Android Automotive: Google startet neue Plattform für smarte Fahrzeuge – steuert mehr als nur Infotainment

Google ist mit den beiden Plattformen Android Auto und Android Automotive in viele Millionen Fahrzeuge eingezogen und stellt nicht selten die zentrale Infotainment-Anlaufstelle. Jetzt will man das Ganze auf das nächste Level heben und hat den Start einer ganz neuen Plattform angekündigt, die die Infotainment-Grenzen sprengen soll: Android Automotive OS Software defined vehicle.



Moderne Fahrzeuge sind laut Google mittlerweile zu fahrenden Computern geworden, die viele smarte Möglichkeiten bieten. Diese reichen vom Vorheizen des Fahrgastraums vor Fahrtantritt über die Smartphone-Nutzung als Autoschlüssel bis zu den zahlreichen Software-Funktionen. In der Vergangenheit haben viele Fahrzeughersteller ihr eigenes Süppchen gekocht und dabei zahlreiche eigene Standards geschaffen, eigene Plattformen und vor allem große Inkompatibilitäten – vor allem für den Nutzer.

Google will jetzt mit einer neuen Plattform Ordnung in diesen Wildwuchs bringen und dabei gleich größere Teile der nicht-sicherheitsrelevanten Fahrzeugsteuerung in das Android-Ökosystem bringen. Mit dem neuen Betriebssystem Android Automotive OS Software defined vehicle (an der Bezeichnung sollte man vielleicht nochmal feilen) soll eine offene Plattform geschaffen werden, um Innovationen zu fördern und Komplexität zu reduzieren. Das mit Android Auto und Android Automotive eingeführte Prinzip soll auf viele weitere Bereiche übertragen werden.

Android Automotive soll im Zuge dessen über das Infotainment-Display hinaus erweitert werden und viele weitere Schnittstellen zur Steuerung und Kontrolle erhalten. Es ist praktisch genau das, worüber ich hier im Blog erst gestern berichtet hatte – nämlich die umfangreiche Fahrzeugsteuerung per Android Auto. Zwar mit einer völlig anderen Plattform, aber die gemeinsamen Wurzeln könnten da einiges möglich machen.









Den Fahrzeugherstellern verspricht man durch diese neue Plattform sehr viel mehr Flexibilität, eine leichtere Modernisierung und vor allem eine enorme Kostenersparnis. Die Hersteller erhalten mehr Wahlmöglichkeiten und Zeit, sich auf die Entwicklung einzigartiger Erlebnisse und Innovationen zu konzentrieren, die ihre Kunden begeistern. Für Autofahrer sollen sich diese Funktionen im Fahrzeug deutlich stimmiger anfühlen und die neuesten Features schneller verfügbar sein.

Leider wird man in der Ankündigung der neuen Plattform nicht konkret und nennt keine Beispiele, was man darin genau vereinen will, welche Funktionen geplant sind und wie die Schnittstellen bzw. Benutzeroberflächen aussehen werden. Es wird nur davon geschwärmt, wie das Auto zu einer echten Erweiterung des digitalen Lebens werden soll – wenn man das denn überhaupt möchte. Die Frage ist immer, warum man mehr Zeit als notwendig im Fahrzeug verbringen sollte.

Google will nun mit ersten Partnern zusammenarbeiten, um die Automobilindustrie voranzubringen. Zu den ersten Partnern gehören Qualcomm sowie die Renault Gruppe.

»Android Auto: Google bringt viele neue Funktionen zur Fahrzeugsteuerung – Radio, Heizung, Klima und mehr

[Google-Blog]

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