Gemini: Google arbeitet an kurioser Importfunktion – soll Fakten von ChatGPT & Co per Prompt übertragen

Für viele Nutzer sind KI-ChatBots innerhalb kürzester Zeit zu einem selbstverständlichen Werkzeug geworden, das im Alltag hilfreich sein kann – und das nicht nur von einem Anbieter. Jetzt arbeitet Google an einer Importfunktion, die Informationen und Verläufe aus anderen KI-ChatBots direkt in Gemini importieren soll. Dabei setzt man sowohl auf eine klassische als auch eine echte kuriose Variante.



Viele Nutzer dürften nicht nur Googles KI-ChatBot Gemini nutzen, sondern auch bei der Konkurrenz aktiv sein oder diese zumindest in der Vergangenheit häufig genutzt haben – ChatGPT, Perplexity, Claude oder gar Copilot. Dadurch ergibt es sich, dass die vom Nutzer mitgeteilten Informationen und Vorlieben auf vielen Plattformen verteilt sind und nicht ein einzelner ChatBot darauf zugreifen kann. Daher arbeitet Google nun an einem Import.

Wir haben schon vor einigen Wochen vom neuen Gemini-Import berichtet, der sich im Rahmen eines Teardowns gezeigt hat und auf ganz klassischem Wege ablaufen soll: Die Nutzer laden bei ihrem aktuell oder zuvor genutzten ChatBot einen vollständigen Chatverlauf herunter und können diese bei Google Gemini wieder hochladen. Das ist der typische Weg für einen Export und Import von Daten zwischen zwei Plattformen.

Daran dürfte Google festhalten, doch offenbar will man den Nutzern diesen Aufwand ersparen und auch Gemini nicht mit Tonnen von eher nutzlosen Informationen und Geplänkel belasten. Daher zeigt sich jetzt noch eine zweite Variante, die auf eine recht naheliegende Lösung setzt und zumindest laut den Screenshots gar bevorzugt wird – nämlich der Export und Import von Informationen per Prompt.









Gemini-Import per Prompt

Das Gemini-Team hat einen Prompt vorbereitet, der von den Nutzern in ihren bisher genutzten KI-ChatBot kopiert werden kann. In diesem steckt die Information des Wechselwillen des Nutzers sowie die Aufforderung, alle bisher gesammelten wichtigen Fakten zum Nutzer aufzulisten. Dieser Aufforderung dürfte der bisherige KI-ChatBot wohl nach den Google-Tests nachkommen und entsprechend eine Antwort liefern.

Diese Antwort soll wiederum in das Gemini-Formularfeld kopiert werden, sodass Gemini diese Informationen auslesen kann. Das ist ein enorm schneller und auf dem Papier sicherlich effizienter Weg zur Datenübertragung. Bedenkt man die große Fantasie und Halluzinie-Neigung der ChatBots, sollte man sich als Nutzer die ausgegebenen Daten aber vielleicht einmal durchlesen, bevor man diese Gemini als harte Fakten verkauft.

Beide Importfunktionen befinden sich noch in Entwicklung, dürften aber schon sehr bald für viele Nutzer ausgerollt werden. Weil Google dies als Nutzerbindung und Standardisierung von Gemini sieht, dürfte das sehr schnell sowohl global und ohne jegliches notwendiges Abo ausgerollt werden.

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