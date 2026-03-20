Gemini Update: Ask Fotos und Ask Home startet, neue Maps-KI, Stitch Vibe Design und Personal Intelligence

Es war wieder eine starke Gemini-Woche, denn Google bringt die KI erneut in einige Bereiche, die bisher nicht abgedeckt worden sind. Wir berichten über Ask Google Fotos, über Ask Google Home, stellen das neue Gemini Stitch für Designer vor, berichten über die neue Google Maps-KI und noch vieles mehr. Das alles und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Google hat mit dem KI-Modell Gemini auch in den letzten Tagen wieder große Fortschritte gemacht, über die wir natürlich hier im Blog berichtet haben: Wir haben euch die Google Maps KI gezeigt, über Ask Google Fotos und Ask Google Home berichtet, zeigen den neuen Inkognito Modus und auch die Personal Intelligence. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google Maps mit KI-Update

Google Maps bekommt ein großes KI-Update, das die Nutzung der Kartenplattform durch eine neue Suchfunktion stark verändern soll. Aber auch die Navigation mit ihrer neuen Darstellung und vielen zusätzlichen Funktionen bekommt ein KI-Upgrade.

» Google Maps bekommt ein riesiges KI-Update

Ask Google Fotos startet in Deutschland

Nach mehreren Monaten Exklusivität in den USA ist Ask Google Fotos jetzt auch in Deutschland gestartet. Das Tool gibt den Nutzern die Möglichkeit, eine ganz andere Form der Suchfunktion zu verwenden, um nach Inhalten innerhalb der Fotoplattform zu recherchieren.

» Ask Google Fotos startet in Deutschland









Ask Fotos bringt KI in die Fotogalerie

Ask Google Fotos startet nicht nur n der Suchfunktion, sondern auch direkt in der Galerie. Damit ist es jetzt möglich, dass ihr Bilder direkt in der Einzelansicht analysiert, verändert, ähnliche Bilder zeigen lassen und mehr.

» Neue Ask-Funktion startet in der Google Fotos Galerie

Gemini Ask Home startet in Deutschland

Gemini kommt in das Smart Home und startet nun auch in Deutschland das entsprechende Tool Ask Google Home. Mit diesem kommt die Gemini-KI auf viele Geräte, in die Google Home-App und ist eines der größten Updates der letzten Jahre.

» Google startet neue Smart Home-KI Ask Home in Deutschland

Gemini Personal Intelligence startet für viele Nutzer

Die Gemini Personal Intelligence ist für die KI ein sehr großer Schritt und auch für Google ein echter Meilenstein, an dem man gut 20 Jahre gearbeitet hat. Jetzt startet das Tool für alle US-Nutzer ohne Einschränkungen und setzt auch kein Abo mehr voraus.

» Google startet Gemini Personal Intelligence jetzt für viele Nutzer

Gemini übernimmt Kontrolle über Pixel-Smartphones

Gemini startet mit Screen Automation auf den ersten Pixel-Smartphones. Die KI hat nun die Möglichkeit, das Smartphone für einige Aufgaben aktiv zu steuern, sodass der Nutzer noch überwachender Passagier ist.

» Gemini übernimmt jetzt die Kontrolle über die Pixel-Smartphones









Gemini versetzt Inkognito Modus

Der Start des temporären Chats, den man bei Gemini im übertragenen Sinne auch als Inkognito Modus bezeichnen könnte, soll sich verändern. Der Button zum Umschalten wandert bei vielen Nutzern vom Hamburger-Menü in die Hauptnavigation.

» Gemini spendiert dem Inkognito Modus eine neue Position

Gemini startet Vibe Design-Tool Stitch

Gemini startet ein ganz neues KI-Tool für das Vibe Design. Mit diesem ist es allen Entwicklern möglich, Oberflächen für Web-Apps oder Anwendungen sehr einfach per Prompt zu erstellen, anzupassen oder auch zu optimieren.

» Gemini bekommt neues Vibe Design-Tool Stitch

Letzte Aktualisierung am 17.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.