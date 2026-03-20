Pixel Update: Feature Drop, überraschendes Update, Clips, Pixel 10-Vergleich, Wetter-Icons und Aktionen

Rund um die Pixel-Smartphones war es wieder eine spannende Woche, denn Google hat nicht nur eine Reihe von Updates veröffentlicht, sondern wir konnten auch aktuelle und zukünftige Produkte berichten. Es gibt Neues im Pixel Launcher, wir ziehen den Pixel 10-Vergleich, berichten über Google Clips und vieles mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die zu Ende gehende Pixel-Woche hat uns viele interessante Ankündigungen, Updates und auch Einblicke gebracht, über die wir hier im Blog natürlich berichtet haben: Google Clips, ein überraschendes Update, das Feature Drop, den Pixel 10(a)-Vergleich, wir zeigen die neuen Wetter-Icons, ein Kamera-Update und mehr. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 10a vs Pixel 10

Ein umfangreicher Vergleich zwischen dem Pixel 10 und Pixel 10a zeigt, für welches der beiden Smartphones ihr euch entscheiden solltet. Man muss sich fast schon fragen, für den das Pixel 10a überhaupt konzipiert ist.

» Pixel 10a und Pixel 10 – die beiden Google-Smartphones im Vergleich

Daran ist die Google-Kamera Clips gescheitert

Vor einigen Jahren kam die Kamera Google Clips auf den Markt, die ihrer Zeit recht deutlich voraus gewesen ist. Wir blicken noch einmal auf diese Kamera zurück und zeigen euch, woran das Produkt gescheitert ist.

» Vorgänger der Pixel Kamera? Daran ist Google Clips gescheitert









Pixel Kamera erhält USB-Unterstützung

Die Pixel Kamera erhält mit dem jüngsten Update für die Smartphone-App die Unterstützung für externe USB-Kameras. Diese können je nach Gerät in unterschiedlichen Kategorien angeschlossen und verwendet werden.

» Pixel Kamera unterstützt jetzt Unterstützung für externe USB-Geräte

Stolperstein im Pixel Launcher

Der Pixel Launcher hat ein Update bekommen, das man eher als Downgrade bezeichnen muss, denn es wird eine praktische Funktion aus dem App-Wechsler entfernt, mit der sich Bilder und Inhalte einfach auswählen ließen.

» Pixel Launcher erschwert jetzt Zugriff auf Bilder und Inhalte

Pixel Watch erhält überraschendes Update

Die Pixel Watch der ersten Generation bekommt ein überraschendes Update, mit dem eigentlich keiner mehr gerechnet hätte.

» Google veröffentlicht überraschendes Update für die Pixel Watch

Gemini übernimmt Pixel-Kontrolle

Das Pixel Feature Drop bringt die Gemini Screen Automation mit, die Gemini die Möglichkeit gibt, das Smartphone für einige Aufgaben vollkommen selbstständig zu steuern.

» Pixel Feature Drop bringt Gemini Screen Automation

Pixel Wetter bekommt neues Widget

Das Pixel Wetter bekommt ein neues Homescreen-Widget, das eigentlich ein optimiertes Design mitbringen soll, nun aber leider weniger Inhalte als zuvor zeigt.

» Pixel Wetter bekommt ein neues Homescreen-Widget mit weniger Details









Abstürze auf Pixel 10-Smartphones

Die Pixel 10-Smartphones haben durch das März-Update zum Teil ein Problem, das sehr lästig werden kann: Sobald das Always-on Display erscheint, können die Smartphones abstürzen und erst nach einem Neustart wieder benutzt werden.

» Nutzer berichten von Pixel 10-Abstürzen

Pixel Watch 4 Aktion

Es gibt starke Aktionen rund um die aktuelle Smartwatch Pixel Watch 4. Diese ist jetzt mit bis zu 30 Prozent Rabatt im Google Store bei Amazon zu haben, was ihr euch nach langer Aktionsflaute rund um dieses Produkt nicht entgehen lassen solltet.

» Das sind die aktuellen Pixel Watch 4-Aktionen

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 14.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.