Pixel Launcher: Google erschwert Zugriff auf Bilder und Inhalte – entfernt Verknüpfungen im App-Wechsler

Im Rahmen des jüngsten Pixel Feature Drop gab es einige Änderungen am Pixel Launcher, die hauptsächlich Neuerungen am ‚auf einen Blick‘-Widget sowie im App Drawer mitgebracht hatten – aber das war noch nicht alles. Vielen Nutzern fällt in diesen Tagen eine Änderung auf, die nicht unbedingt positiv zu bewerten ist: Die Auswahl von Bildern und Inhalten im App-Wechsler wird erschwert.



Im Pixel Launcher gibt es schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, den App-Wechsler für mehr als nur die namensgebende Funktion zu verwenden. Bereits seit Android 11 befindet sich die Funktion im Betriebssystem, den sichtbaren Inhalt einer App-Oberfläche direkt von dieser Stelle auszuwählen – das gilt sowohl für Text als auch Bild. Wie das aussieht, könnt ihr auf dem ersten folgenden Screenshot sehen.

Bisher gab es die Verknüpfung zu Google Lens für die Analyse der App-Oberfläche, die Möglichkeit zum Kopieren oder Teilen von ausgewähltem Text oder das Abspeichern eines sichtbaren Bildes. Nach dem jüngsten Update für den Pixel Launcher ist die Leiste verschwunden, die diese Funktionen geboten hat. Einen Ersatz gibt es nicht, sondern nur die typischen Funktionen des Betriebssystems, um mit den Inhalten zu interagieren – unter anderem die Teilen-Funktion.

Über das Teilen-Feld lässt sich das Bild auch weiterhin auf alternativen Wegen wie etwa über Google Files oder Google Drive speichern. Das Bild kann aber auch für Google Lens freigegeben werden, um einen möglichen sichtbaren Text zu extrahieren. Rein funktionell ist bei diesen installierten Apps also nichts verloren, doch die Wege werden länger und es geht alles nicht mehr ganz so schnell von der Hand wie bisher.

Ob diese verschwundene Leiste als Bug zu betrachten ist und vielleicht schon bald wieder zurückkehrt, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Ich halte es für möglich, dass sie bald zurückkehrt oder durch eine alternative Funktionalität ersetzt wird – etwa eine tiefere Integration von „Circle to Search“ an dieser Stelle.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.