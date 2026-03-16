Google Fotos: Neue KI-Suchfunktion ‚Ask Photos‘ startet in Deutschland – lässt Gemini-KI nach Fotos fragen

Innerhalb der Fotoplattform Google Fotos wurde schon vor einigen Monaten die KI-Suchfunktion Ask Photos eingeführt, die sich deutlich von der klassischen Bildersuche unterscheidet. Jetzt setzt man die letztwöchige Ankündigung um und startet das Tool mit der eher unglücklichen Bezeichnung „Google Fotos“ fragen auch in Deutschland, Österreich und Schweiz.



Die Suchfunktion in Google Fotos gehört seit jeher zu den wichtigsten Stärken der Fotoplattform und ermöglicht es den Nutzern, jedes Motiv bei genauer Kenntnis recht schnell zu finden. Es lässt sich nach Orten suchen, nach Personen, nach Szenerien, abgebildeten Objekten und einiges mehr sowie aus Kombinationen dieser Anhaltspunkte. Diese Suchfunktion bleibt erhalten, bekommt nun aber auch in den deutschsprachigen Ländern Gesellschaft von der neuen KI-Suche.

Wie es in der vergangenen Woche bereits in Aussicht gestellt worden ist, startet Ask Google Fotos jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz und vielen weiteren europäischen Ländern – auch in deutscher Sprache. Der eingeführte Umschalter zwischen der klassischen Suche und der Ask-Funktion ist ebenfalls präsent und ermöglicht allen Nutzern das schnelle Umschalten zwischen den Ergebnislisten bzw. dem Typ der Anfragen und Antworten.

Der große Unterschied zwischen diesen Suchfunktionen ist, dass die klassische Variante eher auf Stichworten basiert und Fakten findet, während die Ask-Version konkret nach Informationen gefragt werden kann. Die klassische Variante spuckt für jede Anfrage einen Bilderstream aus, die KI-Version hingegen antwortet auch in Textform, extrahiert und kombiniert Informationen und liefert nur relevante Medien.









In der Ankündigung nennt Google auch Beispiele für die Unterscheidung dieser beiden Varianten. Bei einer klassischen Variante würdet ihr etwa nach „Strand“ oder „Hund“ suchen, um die entsprechenden Motive zu finden. Mit der Ask-Version könnt ihr hingegen nach Dingen suchen wie „Zeige mir Fotos, die sich gut als Smartphone-Hintergrund eignen“ oder auch „Was habe ich auf meiner Reise nach Barcelona gegessen?“. Ein deutlicher Unterschied.

Im Hintergrund kommt wenig überraschend die Gemini-KI zum Einsatz, um die Ergebnisse einzugrenzen, die relevantesten Ergebnisse zu suchen und die gewünschten Informationen hervorzuheben. Eine Gemini-Suche im KI-ChatBot mit aktivierter Google Fotos-Anbindung würde daher zu ähnlichen Ergebnissen kommen, diese nur etwas anders präsentieren.

Das neue Feature wird ab sofort für Smartphone-Nutzer in vielen Ländern ausgerollt, ist am Desktop noch nicht verfügbar und kann laut der Ankündigung aktuell noch unerwartete oder ungenaue Ergebnisse liefern.

» Google Fotos, Drive und GMail: Wie verdient Google mit den kostenlosen und werbefreien Apps eigentlich Geld?

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.