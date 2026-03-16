Pixel Kamera: Unterstützung für externe USB-Kameras wird ausgerollt – ermöglicht alternatives Kamerasignal

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Die exklusive Google-App Pixel Kamera bietet viele Funktionen für die Pixel-Smartphones, die nicht zum Standardumfang einer Kamera-App gehören – so wie etwa die Aufnahme aus externen Quellen. Jetzt wird eine neue Version ausgerollt, mit der die Auswahl der verbundenen Kameras vergrößert wird. Es können einige weitere Geräteklassen über den USB-Anschluss genutzt werden.


pixel 10 kamera

Kamera-Apps auf dem Smartphone sind normalerweise nur dazu in der Lage, das eingehende Bildsignal der verbauten Kameras zu verarbeiten und entsprechende Aufnahmen anzufertigen. Doch darauf muss man sich gar nicht beschränken, denn mit der Pixel Kamera ist es jetzt auch möglich, externe Geräte per USB anzuschließen und deren Kamera-Hardware zu verwenden. Dafür kommt die Funktion der connected Kameras zum Einsatz.

Jetzt unterstützt diese Funktion externe USB-Geräte wie Webcams, DSLR-Kameras oder auch die Kameras anderer Pixel-Smartphones, die kabelgebunden angeschlossen sind. Diese Funktion ist auf allen Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation über USB mit kompatiblen Kameras verfügbar, die die USB-Video-Class-Spezifikation unterstützen. Das ist die einzige Voraussetzung, doch es gibt noch eine weitere interessante Einschränkung.

Nur auf den Pixel 6 bis Pixel 9-Smartphones lässt sich eine Verbindung zu anderen Pixel-Smartphones aufbauen, eine angebundene GoPro-Kamera oder eine andere USB-Kamera verwenden. Auf den Pixel 10-Smartphones hingegen ist die Verwendung der Kamera eines anderen Pixel-Smartphones nicht möglich. Es lassen sich nur externe USB-Kameras oder GoPros anbinden. Warum in dieser Kombination keine anderen Pixel-Kameras unterstützt werden, ist nicht bekannt.

Erst vor wenigen Tagen wurden ein Update für die Zoomfunktion der Pixel Kamera ausgerollt, die unter anderem eine ganz neue Bezeichnung erhält und vermuten lässt, dass es bald größere Updates in diesem Bereich geben wird.

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[9to5Google]

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