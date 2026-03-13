Pixel Kamera: Google bringt neuen Pro-Zoom – Update mit neuer Bezeichnung für 100-fach Vergrößerung

Die eigenständige Android-App Pixel Kamera wird meist parallel zum Release eines neuen Pixel-Smartphones mit Updates versorgt, doch zumindest beim jüngsten Budget-Smartphone hat man dies ausgelassen. Jetzt wird das erste Update des Jahres ausgerollt, das eine neue Versionsnummer sowie eine veränderte Bezeichnung für den Super-Zoom bringt. Die 100-fach Vergrößerung ändert sich.



Google hat schon vor einigen Jahren den „Pro Res Zoom“ eingeführt, mit dem es den Pixel-Smartphones ermöglicht wird, das Kamerabild bis zu 100-fach zu vergrößern. Dazu kommt zuerst der optische Zoom zum Einsatz, sofern auf dem Gerät vorhanden, und danach kommt der digitale Zoom zum Einsatz, der das Maximum aus den verfügbaren Pixel und Bildinformationen herausholt. Die Magie von Pro Res Zoom ist es, dass auch ein solch extrem vergrößertes Bild gut aussieht und erkennbare Details enthält.

Jetzt wird diese Zoom-Funktion umbenannt, sodass die Bezeichnung etwas weniger holprig ist und gleichzeitig sinnvoll erscheint: Aus dem „Pro Res Zoom“ wird der „Pro Zoom“. Diese Veränderung zeigt sich sowohl in den Einstellungen als auch den Support-Dokumenten sowie an der Oberfläche bei der Verarbeitung der Bilder. Das ist nur ein Detail und ändert nichts an der Funktionalität, aber dennoch zeigt es eine gewisse Aktivität in diesem Bereich.

Ich gehe davon aus, dass diese Umbenennung nicht zufällig erfolgt, sondern dass das Team der Pixel Kamera derzeit an der Funktion arbeitet und vielleicht rund um den Start der Pixel 11-Smartphones gewisse Verbesserungen mitbringt. Das dürfte wohl kein noch größerer Zoom sein – denn irgendwann sind physikalische Grenzen gesetzt, aber eventuell sinkende Systemanforderungen. Dass die Kameraleiste bei den Pixel 11-Smartphones schrumpfen soll, spricht dafür.

Das Update auf die neue Version Pixel Kamera 10.3 wird seit einigen Tagen für alle Nutzer ausgerollt und bringt diese Änderung auf die Pixel-Smartphones. Gut möglich, dass in den nächsten Tagen weitere Änderungen oder Verbesserungen entdeckt werden, die die Kamera-App voranbringen.

» Pixel 9a Knallerpreis: Google-Smartphone jetzt für nur 355 Euro – sechs Jahre Updates & Pixel 10a-Leistung

» Pixel 11-Smartphones: Leak verrät neues Kameradesign – die Leiste schrumpft und verändert sich (Galerie)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.