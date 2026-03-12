Pixel 9a Knallerpreis: Google-Smartphone jetzt für nur 355 Euro – sechs Jahre Updates & Pixel 10a-Leistung

Google bringt in jedem Jahr ein neues Budget-Smartphone auf den Markt und hat erst vor wenigen Wochen das Pixel 9a mit seinem Nachfolger beerbt – den man allerdings abseits der Versionsnummer kaum als einen solchen bezeichnen kann. Das weiß man offenbar auch im Google Store bei Amazon und bietet jetzt einen echten Knallerpreis – fast schon ein No-Brainer: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 9a für nur 355 Euro sichern und viele Jahre Freude mit dem Smartphone haben.



Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Google-Smartphone ist und nicht ganz nach oben im Preisranking greifen möchte, dürfte wohl zwischen dem Pixel 10a oder Pixel 10 schwanken. Eigentlich ein irrsinniger Vergleich, doch in dieser Generation ist das Pixel 10a so viel schlechter, dass man einen Kauf kaum ernsthaft in Erwägung ziehen sollte. Wer sich noch nicht auskennt, findet im verlinkten Artikel einen ausführlichen Vergleichstest. Sichert euch beim Schwanken zwischen diesen beiden auf jeden Fall jetzt das Pixel 10 mit 30 Prozent Rabatt.

Aber ihr müsst auch gar nicht so viel Geld für eines der Flaggschiffe ausgeben, sondern könnt noch ein deutlich günstigeres Pixel-Smartphones im Google-Portfolio finden, das sein Preis auf jeden Fall wert ist! Aktuell könnt ihr das Pixel 9a für nur 355 Euro – das ist ein absoluter Kampfpreis und mit Sicherheit für viele Nutzer ein No-Brainer! Der ebenbürtige Nachfolger kostet ganze 200 Euro mehr, sodass ihr nicht zum brandneuen Gerät kaufen solltet. Das Pixel 10a hat denselben Speicher, dasselbe Display, dieselbe Größe, keine verbesserte Kamera und sogar denselben SoC. Der größte Unterschied ist der Name und das Produktionsdatum.

Viele Jahre Freude

Was neben dem Preis und der Ausstattung sehr stark für das Pixel 9a spricht, ist die von Google gebotene Update-Garantie: Das Smartphone wird noch sechs Jahr lang mit allen Updates versorgt: Monatliche Sicherheitsupdates, funktionelle Updates und Pixel Feature Drops bis in das Frühjahr 2032 hinein! Rechnet man sich das, sind das nicht einmal mehr 59 Euro pro Jahr, falls ihr das Gerät wirklich bis zum Ende dieser Garantiezeit nutzen möchtet.

Mit dem Pixel 9a für 355 Euro kann man wirklich nichts falsch – vor allem dann nicht, wenn man an einem Gerät wie dem Pixel 10a Interesse zeigt. Greift daher besser zum Pixel 10 mit besserer Leistung oder für sehr viel weniger Geld zum nahezu gleichwertigen Pixel 9a. Schaut euch bei Interesse auch die starken Pixel 10-Aktionen, die hohen Rabatte auf die Pixel Watch 4 und Buds oder die Google Nest Smart Home-Aktionen an.

