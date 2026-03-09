Pixel 10a vs Pixel 10: Es gibt eine ganz klare Empfehlung – die beiden Google-Smartphones im Vergleich (Video)

Google hat vor wenigen Tagen das Pixel 10a auf den Markt gebracht, das als Budget-Ableger der Pixel 10-Smartphones neue Käufergruppen für die zehnte Generation erschließen soll. Doch wer sich ernsthaft für das neue Smartphone interessiert, könnte schnell bemerken, dass es vielleicht gar keine so gute Wahl ist. Ein umfassender Vergleichstest zwischen Pixel 10 und Pixel 10a kommt zu einem eindeutigen Ergebnis.



Das Portfolio der Pixel-Smartphones ist im Laufe der Jahre gewachsen und steht mittlerweile bei fünf Geräten pro Generation: Bei der zehnten Generation sind es das Pixel 10, das Pixel 10 Pro, das Pixel 10 Pro XL, etwas in eigener Rolle das Pixel 10 Pro Fold sowie das brandneue Pixel 10a. Die Smartphones unterscheiden sich in Leistung, Größe und auch dem Verkaufspreis – wobei möglichst viele Käuferschichten und Zielgruppen angesprochen werden sollen.

Eigentlich sollte das Pixel 10a die Nutzergruppe ansprechen, die möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld und alle Google-Vorteile haben möchten – das ist dem Unternehmen seit dem Pixel 3a immer wieder gelungen. Doch in diesem Jahr ist man entweder falsch abgebogen oder will ganz bewusst auf die große Generation verweisen: Das vor wenigen Tagen in den Verkauf gestartete Pixel 10a liegt in allen Belangen hinter dem großen Bruder und erhält auch im unten eingebundenen Vergleichsvideo eine klare Abstrafung. Absolute Kurzfassung: Wer sich für das Pixel 10a interessiert, sollte zum Pixel 10 greifen.

Google setzt in diesem Jahr auf Stillstand, hat das Smartphone im Vergleich zum Pixel 9a kaum weiterentwickelt. Die Leistung ist nicht gestiegen, man setzt sogar auf einen alten SoC und hat den Preis nicht gesenkt. Gleichzeitig ist es so, dass das fast baugleiche Pixel 9a mittlerweile günstiger zu haben ist und auch das Pixel 10 einen solch enormen Preisverfall hatte, dass zwischen Pixel 10a und Pixel 10 oftmals nicht mehr als 20 Euro liegen (!).









Pixel 10a vs Pixel 10

Für nur 20 Euro mehr (ohne Aktion können es auch 40-50 sein, aber der Leistungsunterschied ist enorm) bekommen die Nutzer einen aktuellen und deutlich leistungsfähigeren SoC. Sie bekommen ein wertigeres Gehäuse, ein besseres Displayglas. Sie bekommen mehr RAM, eine bessere Optimierung auf KI, eine deutlich bessere und mit mehr Linsen ausgestattete Kamera (inklusive Zoom) und auch einen schneller ladenden Akku. Zwischen den beiden Smartphones liegen leistungsmäßig Welten, preislich hingegen nicht.

Tatsächlich überlegen ist das Pixel 10a dem Pixel 10 in puncto Update-Dauer – allerdings marginal und eher theoretischer Natur: Das Pixel 10a wird noch sieben Jahre lang mit Updates versorgt – bis März 2033. Die Pixel 10-Smartphones haben noch sechseinhalb Jahre auf der Uhr, werden also bis August 2032 mit Updates versorgt. Mit Blick auf das Kalenderblatt März 2026 muss man sich aber auch selbst fragen, ob das für die Kaufentscheidung relevant ist und ob man wirklich eine solch lange Nutzung plant.

Fazit: Das größte Problem des Pixel 10a ist das Pixel 10 und dessen günstige Verfügbarkeit. Das weiß man natürlich auch bei Google und dürfte das aus bisher unbekannten Gründen ganz bewusst getan haben. Vielleicht werden wir das eines Tages erfahren…

