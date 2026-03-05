Pixel 10a: Googles neues Smartphone jetzt im Verkauf – jetzt noch 100 Euro sichern oder sehr günstiges Pixel 10

Heute ist es soweit: Das neue Google Pixel 10a startet in den Verkauf und läutet damit offiziell den Abschluss der zehnten Pixel-Generation ein. Das neue Budget-Smartphone ist jetzt bei allen großen Elektronikhändlern erhältlich und kann nur noch wenige Tage mit einer Art Cashback-Aktion gesichert werden. Man könnte den Verkaufsstart aber auch zum Anlass nehmen, sich ein noch besseres Angebot zu sichern.



Gut zwei Wochen nach der Präsentation hat Google heute das Pixel 10a auf den Markt gebracht. Wir haben euch das Budget-Smartphone natürlich nach der Ankündigung in unserem ersten Artikel ausführlich vorgestellt – hier bekommt ihr alle Infos zum Pixel 10a – haben es aber auch schon eingeordnet. Anders als manche jubelnde Redakteure mit Gratisgeräten habe ich gefragt wer das Pixel 10a überhaupt kaufen soll, denn die Zielgruppe scheint nicht existent.

Wer Interesse am Budget-Smartphone hat, kann es sich jetzt noch mit 100 Euro Aktionsbonus sichern, was den Kaufpreis in einen erträglichen Bereich bringt. Viel günstiger wird es wohl auch im Laufe der nächsten Monate nicht werden können, denn immerhin dürfte man es selbst bei Google als Lückenfüller betrachten, um die Serie nicht abreißen zu lassen. Das Pixel 9a ist ebenfalls weiterhin am Markt.

Möchte man sich etwas längerfristiger mit einem Pixel-Smartphone eindecken, könnt ihr jetzt noch zum Pixel 10 für nur 569 Euro greifen – das sind gerade einmal 20 Euro mehr als aktuell für das Budget-Smartphone aufgerufen werden. Dafür bekommt ihr mehr Kameras, einen größeren Akku, ein besser ausgestattetes Display, einen aktuellen Tensor-SoC, mehr Speicher und in etwa die gleiche Update-Garantie (sechseinhalb Jahre vs. sieben Jahre). Da dürfte die Wahl nicht schwerfallen.

Für Google schließt sich damit die zehnte Pixel-Generation und wir blicken schon jetzt nach vorne auf die Pixel 11-Smartphones, die in uns etwa fünf Monaten erwarten und vielleicht größere Fortschritte machen, als man es erwarten würde. Alle Details dazu findet ihr in unserem Artikel zur Vorschau auf die Pixel 11-Smartphones.

