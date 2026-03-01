Pixel 11-Smartphones: Google bringt wohl vollständig neues Design – Teaser für signifikante Änderungen

Google wird in gut sechs Monaten die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die ihre Schatten schon sehr bald in Form von größeren Leaks vorauswerfen werden. Das dürfte in diesem Jahr besonders interessant werden, denn es mehren sich die Hinweise darauf, dass diese 2026 ein ganz neues Design erhalten werden. Selbst der Abschied von der Kameraleiste wäre denkbar.



Google bringt in jedem Jahr eine neue Pixel-Generation auf den Markt, die stets als Weiterentwicklung des Vorgängers zu betrachten ist und nur sehr selten von dessen Linie abweicht. Wie wir euch gerade erst im Rückblick auf zehn Jahre Pixel-Smartphones gezeigt haben, liegt der letzte große Sprung schon einige Jahre zurück – genauer gesagt im Jahr 2021 mit den Pixel 6-Smartphones.

Fünf Jahre Kameraleiste

Mit den Pixel 6-Smartphones wurde der Tensor-SoC eingeführt, es wurde die Update-Garantie verlängert, man hat das Marketing auf das #TeamPixel konzentriert, die Farbauswahl völlig überarbeitet und natürlich die heute als Markenzeichen etablierte Kameraleiste eingeführt. Das liegt bald fünf Jahre zurück und sowohl Googles Rückblicke als auch Aussagen der letzten Monate lassen darauf schließen, dass dieses Kapitel langsam abgeschlossen wird, um in ein neues zu starten.

Abgesehen von allen technischen Sprüngen war die Pixel-Kameraleiste sicherlich einer der wichtigsten Schritte der Smartphone-Entwicklung. Man hatte sich für die steigende Zahl der Kameras ausgerüstet, diese oftmals hässlichen Kamerablocks gezähmt und noch dazu ein Signature-Design geschaffen, das gerade bei Smartphones mit ihren vollflächigen Displays und Schutzhüllen schwer zu etablieren ist. Dennoch kann man irgendwann weiterziehen.









Vorbild Pixel 10a?

Vor wenigen Tagen hat Google das neue Pixel 10a unter anderem damit angepriesen, dass die Kamera jetzt völlig flach im Gehäuse sitzt – eine Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Dass man diesen Aspekt so sehr betont, könnte den geringen Fortschritten geschuldet sein, kann aber auch die aktuelle Entwicklung im Pixel-Team unterstreichen. Dazu passen die kürzlichen Aussagen, dass die Pixel-Smartphones alle paar Jahre ein signifikantes Design-Update erhalten sollen. Ich denke, nach fünf Jahren wäre das wieder an der Zeit. Nichts zeigt das so gut, wie obige Infografik. Mit Pixel 11 würde man in die dritte Reihe starten.

Die große Frage lautet natürlich, wie ein neues Pixel-Design aussehen könnte, wenn man sich tatsächlich von der Kameraleiste verabschiedet. Dieselbe Leiste an anderer Stelle? Eher undenkbar. Wechsel auf den beliebigen Kamerablock? Das wäre Design-technisch ein großer Rückschritt. Reduktion der verbauten Kameras? Aufgrund der Relevanz der Kamera bei den Pixel-Smartphones undenkbar. Ein solch radikaler Schritt wie beim 9a oder 10a wäre allein schon aufgrund der Zoom-Kamera rein technisch und vielleicht auch dauerhaft physikalisch kaum möglich.

Wir dürfen gespannt sein, ob sich die Pixel 11-Smartphones tatsächlich signifikant verändern und wenn ja, wie ein solches neues Design aussehen könnte. Es wird nur noch eine Frage von Wochen sein, bis die ersten Renderbilder kursieren.

