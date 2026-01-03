Pixel 11-Smartphones: Google bringt wohl ein signifikant neues Design, Tensor-SoC wird zur Rakete & erste Infos

Google wird in diesem Jahr einen ganzen Schwung neuer Smartphones auf den Markt bringen, wobei natürlich die Pixel 11-Smartphones die Flaggschiffe bilden und mit hohen Erwartungen bedacht sind. In den kommenden Wochen erwarten wir die ersten großen Leaks rund um die Geräte, doch schon jetzt sind einige Informationen bekannt, die Großes erwarten lassen.



Google ist mit den Pixel-Smartphones von Jahr zu Jahr erfolgreicher, wobei diese Serie auch bei den Pixel 10-Geräten nicht gerissen ist. Daher muss über ein Erscheinen der Pixel 11-Smartphones gar nicht gerätselt werden – Google wird den Markt weiter befeuern und an der etablierten Serie festhalten. Sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch Leaks aus dem vergangenen Sommer verraten uns schon jetzt, welche Smartphones kommen werden. Hier findet ihr die Auflistung inklusive interner Bezeichnungen und Produktnummern:

Das sind die neuen Pixel 11-Smartphones

Pixel 11: Cubs / 4CS4

Cubs / 4CS4 Pixel 11 Pro: Grizzly / CGY4

Grizzly / CGY4 Pixel 11 Pro XL: Kodiak / PKK4

Kodiak / PKK4 Pixel 11 Pro Fold: Yogi / 9YI4

Auch diesmal kommen die Smartphones im Viererpack, der sich als sehr erfolgreich herausgestellt hat: Das Pixel 11 als Grundmodell für den durchschnittlichen Nutzer, das mit mehr Power vollgepackte Pixel 11 Pro für Anwender, die noch etwas mehr benötigen sowie das Pixel 11 Pro XL für alle Nutzer, die nicht genug Displayfläche haben können. Etwas abseits davon, aber dennoch verwandt, kommt das Pixel 11 Pro Fold als diesjähriger Anlauf für das faltbare Smartphone.

Specs / Tensor G6 wird zur Rakete

Über technische Daten ist bisher noch nichts bekannt, aber auch Google wird von der globalen Speicherkrise kaum verschont bleiben. Daher ist mit weniger Speicher oder höheren Preisen zu rechnen. Was bisher schon bekannt ist, ist, dass der Tensor G6 zur Rakete werden soll. Nachdem Google die Fertigung erfolgreich zu TSMC verlagert und noch mehr Kontrolle übernommen hat, soll in diesem Jahr die 2nm-Fertigung starten, die noch mehr Rechenpower bringen könnte. Wir haben schon vor einigen Monaten erste Infos zum Tensor G6 veröffentlicht.









Ein völlig neues Smartphone-Design?

Seit der sechsten Generation hält Google Pixel an einem Grunddesign fest, das sich vor allem durch die Kameraleiste auf der Rückseite auszeichnet. Es ist ein Markenzeichen, könnte aber dennoch in der bisher bekannten Form verschwinden. Denn schon vor einigen Monaten hat der Pixel-Produktmanager recht überraschend verraten, dass man „alle 2 bis 3 Jahre signifikante Änderungen“ am Design durchsetzen will. Die Kameraleiste ist jetzt bereits fünf Generationen als und könnte daher geändert werden.

Man ist nicht ins Detail gegangen, doch eine solche Aussage kommt nicht von ungefähr. Es könnte eine Aussage in weiser Voraussicht auf erste Leaks sein, die möglicherweise ein ganz neues Design zeigen. Vielleicht geben Pixel 9a und Pixel 10a, die auf die Kameraleiste verzichten, den Weg vor.

Neue Kameratricks

Schon im Oktober 2024 (!) sind die Pixel-Kameratricks für Pixel 10 und Pixel 11 geleakt worden. Aus dieser Liste müssen wir nur die 10er-Neuerungen streichen und erhalten die erwarteten Pixel 11-Verbesserungen: Video Generative AI, Magic Mirror, Video relight, 100x Zoom.

—

Wir erwarten die Präsentation der Pixel 11-Smartphones für August dieses Jahres und die ersten umfangreichen Leaks noch in diesem Monat.

