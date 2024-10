Pixel-Smartphones: Umfangreicher Leak verrät alle neuen Kameratricks der kommenden Generationen

Die nächste Pixel-Generation wird noch lange auf sich warten lassen und dennoch gibt es in diesen Tagen viele Leaks rund um die Pixel 10-Smartphones, sogar schon die Pixel 11-Smartphones und neue Infos zum Google Tensor-Chip. Jetzt gibt es einen umfangreichen Leak, der uns alle wichtigen neue Kameratricks der kommenden Geräte verrät, die wenig überraschend sehr stark auf Künstlicher Intelligenz basieren.



Die Pixel-Smartphones machen in vielen Bereichen Fortschritte, zeichnen sich aber besonders Jahr für Jahr durch neue KI-basierte Kameratricks aus. Wenig überraschend wird das auch bei den kommenden Pixel 10-Smartphones mit dem Tensor G5 sowie den Pixel 11-Smartphones mit dem Tensor G6 der Fall sein. Ein umfangreicher Leak aus der gChip-Abteilung, die für die Entwicklung des Tensor-SoC zuständig ist, verrät uns nun alle wichtigen Kameratricks der beiden folgenden Smartphone-Generationen. Zwar nicht im Detail, aber die Bezeichnungen sind zum Teil selbsterklärend oder lassen auf große Fortschritte schließen.

Video Generative AI

Dabei dürfte es sich um eine starke Videobearbeitung handeln, die den Inhalt wirklich verstehen und diesen daher sinnvoll verändern oder optimieren können soll. Die Rede ist von „Post-capture Generative AI-based Intuitive Video Editing“.

Speak to Tweak

Mit Produkten wie dem Magic Editor ist die Bildbearbeitung heute ein Kinderspiel, doch Google will es wohl noch einfacher machen. Mit „Speak two Tweak“ sollen Nutzer ihre Wünsche einfach verbal äußern und Gemini die entsprechenden Anpassungen vornehmen.

Sketch to Image

Eine spaßige Funktion, die sicherlich auch praktische Anwendungsfälle haben wird: Der Nutzer kritzelt ein Bild und die KI macht daraus ein echtes Foto.

Magic Mirror

Über diese Funktion ist bisher nichts bekannt. Mirror dürfte sich wohl auf die Frontkamera beziehen. Vielleicht eine Erweiterung der Add Me-Funktion auf Basis von zwei Kameras.

Video relight

Mit dieser Funktion sollen Nutzer die Ausleuchtung eines Videos nachträglich bearbeiten können. Ähnlich wie das heute für alle Nutzer verfügbare „Portrait Light“ für die nachträgliche Ausleuchtung von Fotos.

Cinematic Blur wird stärker

Cinematic Blur für den starken Kinoeffekt bei Smartphone-Videos wird leistungsfähiger. Dieses soll künftig auch mit 4K-Videos bei 30FPS funktionieren.









Ultra Low Light

Wir hatten bereits über die Pixel-Gesichtserkennung im Dunkeln berichtet, die vielleicht auch in anderen Bereichen funktionieren könnte. Mit Ultra Low Light sollen sich Nachtvideos auch bei einer Helligkeit von 5 bis 10 Lux aufnehmen lassen.

Lokales Stable Diffusion

Die Stable Diffusion-Bildbearbeitung funktioniert bisher nur durch die Cloudanbindung, soll durch einen stärkeren Tensor-SoC zukünftig aber auch lokal nutzbar sein.

Tensor G5 legt bei Videoaufnahmen nach

Die Kameras sind schon lange dazu in der Lage, der Chip bisher aber noch nicht: Ab dem Tensor G5 sollen Nutzer 4K-Videos mit 60FPS aufnehmen können. Derzeit sind nur 4K mit 30FPS möglich.

Pixel 11 mit 100x-Zoom

Die Pixel 11-Smartphones sollen bis zu 100x Zoom unterstützen. Wie sich das aus Kamera-Hardware und Bild-KI zusammensetzt, ist bisher noch nicht bekannt.

