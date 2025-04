Pixel 10-Smartphones: Viele Neuerungen rund um die Kameras – neues Setup, KI-Tricks, Tensor Image-Chip

Schon in wenigen Monaten wird Google die Pixel 10-Smartphones vorstellen und kurz darauf auf den Markt bringen, die sich zuletzt immer wieder bei den Leakern gezeigt haben. Mit der kommenden Generation wird die Kamera wieder sehr interessant, denn noch mehr als je zuvor könnte man einen Schwerpunkt auf die KI legen. HIer findet ihr alle bisher bekannten Informationen zu den Kameras.



Die Kamera ist seit jeher einer der großen Fokusbereiche der Pixel-Smartphones und wird das wenig überraschend auch bei der zehnten Generation sein – wenn auch vielleicht in etwas anderer Form. Denn diesmal soll es nicht die Hardware richten, sondern stattdessen wieder die volle Konzentration auf der Software liegen. Man baut die Hardware tatsächlich zurück, verschlechtert einige Spezifikationen und wird dies wohl durch spezielle KI-basierte Software wieder ausgleichen wollen.

Neues Kamera-Setup

Vor wenigen Tagen ist die vollständige Kamera-Ausstattung der Pixel 10-Smartphones inklusive der wichtigsten Spezifikationen geleakt worden. Es zeigt sich, dass Google in einigen Bereichen zurückschraubt, wobei das vor allem das Pixel 10 und das Pixel 10 Pro Fold betrifft. Das kleinste Modell enthält erstmals eine Zoomkamera, muss dafür aber eine deutlich reduzierte Ultrawide-Kamera in Kauf nehmen. Bei den anderen Smartphones gibt es einen Stillstand, was gerade in diesem Bereich ebenfalls eher enttäuschend ist. Aber vielleicht richtet es ja die Software.

» Pixel 10-Smartphones: Das ist die Kamera-Ausstattung der neuen Google-Geräte – Stillstand und Rückschritte

KI-Kameratricks

Schon vor einigen Wochen konnten wir euch die Kameratricks der Pixel 10-Smartphones zeigen, die in überraschend großer Zahl aufgestockt werden sollen. Diese finden zwar hauptpsächlich nach der Aufnahme statt, spielen aber dennoch eine wichtige Rolle. Für die Aufnahme selbst wird es hingegen den neuen Imaging-Chip geben (siehe letzter Absatz in diesem Artikel).









Zoom-Kamera bei allen Smartphones

Mit den Pixel 10-Smartphones wird Google erstmals bei allen Geräten eine Zoom-Kamera verbauen. Bisher war diese den Pro-Geräten vorbehalten, aber das ändert sich bei der zehnten Generation: Auch beim geleakten Pixel 10 findet sich eine solche Kamera. Ob es sich um eine baugleiche Kamera-Ausstattung handelt oder dennoch Unterschiede vorhanden sind, lässt sich nach aktuellem Leak-Stand noch nicht mit voller Gewissehti sagen. Für die Ingenieure wäre es natürlich einfacher, wenn das Setup bei allen Geräten gleich ist. Leider muss dafür die Ultrawide-Kamera leiden, wie ihr im folgenden verlinkten Artikel nachlesen könnt.

» Pixel 10: Google fährt Kamera-Ausstattung zurück – neues Smartphones setzt auf Pixel 9a-Setup (Leaks)

Neuer Google Image-Chip

Der Wechsel auf den Tensor G5 wird Google sehr viel mehr Kontrolle über den SoC und dessen einzelne Bestandteile sowie Funktionen bringen. Mit der fünften Tensor-Generation bedeutet es gleichzeitig den Abschied von den Samsung-Komponenten, die von Google durch andere Lieferanten ersetzt werden müssen. Wie aus aktuellen Leaks hervorgegangen ist, wird man im Zuge dessen den Google Imaging Chip zurückbringen, der schon bei den ersten Pixel-Smartphones für eine bessere Bildqualität gesorgt hat. Erstmals seit fünf Jahren kommt dieser zurück und könnte erneut einen Schub bringen, um die verschlechterte Hardware auszugleichen.

» Das sind die neuen Tensor-Komponenten

—

» Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones – Leaks zeigen Renderbilder mit ersten Details (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 2025-04-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!