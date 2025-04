Pixel 10-Smartphones: Das ist die Kamera-Ausstattung der neuen Google-Geräte – Stillstand und Rückschritte

Google wird in wenigen Monaten die Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen, die derzeit immer wieder bei den Leakern auftauchen und uns bereits einen Blick auf Renderbilder aller Geräte ermöglicht haben. Jetzt gibt es einen der meisterwarteten Leaks, denn wir haben Informationen zu den Kameras aller vier Pixel 10-Smartphones, bei denen es in diesem Jahr eine interessante Entwicklung gibt.



Die Kamera gehört seit jeher zu den wichtigsten Bereichen der Pixel-Smartphones und es ist nicht davon auszugehen, dass sich das mit den Pixel 10-Smartphones ändern wird. Wir hatten euch bereits viele Infos zu den Pixel 10-Kameras inklusive Tensor-Modifizierungen und aller erwarteten Kameratricks aufgelistet. Jetzt sind Leaker auf Basis einer „Quelle innerhalb von Google“ an die technischen Daten der verbauten Kameras gelangt und können gleich zwei Überraschungen vermelden.

Die erste Überraschung ist es, dass die Kamera-Hardware des Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL wohl exakt den Vorgängern entsprechen soll und somit auch an dieser Stelle auf Stillstand statt Weiterentwicklung gesetzt wird. Damit werden die beiden Pro-Geräte ihren Vorgängern also nicht nur äußerlich zum Verwechseln ähnlich sehen, sondern es in puncto Kamera-Ausstattung auch tatsächlich sein. Das lässt nicht viel Gutes für die weitere Ausstattung erwarten, aber vielleicht dient das in diesem Jahr auch der notwendigen Preisstabilität.

Die zweite Überraschung ist es, dass es in diesem Jahr ein Downgrade für die anderen beiden Pixel 10-Smartphones gibt. Das Pixel 10 Pro Fold wird nur eine 50 Megapixel-Hauptkamera erhalten, statt einer 64 MP im vergangenen Jahr. Auch beim Pixel 10 soll es ein Downgrade geben, nämlich bei der Ultrawide-Kamera von 48 Megapixel auf 13 Megapixel – ein gewaltiger Rückschritt. Um das zu kompensieren, gibt es dafür erstmal eine Telephoto-Lens mit bisher unbekannter Zoomstufe.

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Es sind schon merkwürdige Entscheidungen, die man bei Googles Pixel-Abteilung in diesem Jahr getroffen hat. Doch offenbar ist es so, dass man in diesem Jahr wieder auf die starken KI-Fähigkeiten des Tensor-Chips und dessen neuer Image-Komponente setzen will, um den Kamera-Stillstand oder gar Rückschritt auszugleichen. Wenn das ohne Qualitätsverlust möglich ist und dadurch die Produktionskosten stabil bleiben können, dürfte das auch für die Nutzer kein Problem sein.

