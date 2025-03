Pixel 10 Pro Fold: Das ist Googles neues Foldable; Leak zeigt erste Bilder des Smartphones (Galerie + Video)

Google wird in wenigen Monaten die Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen, die auch in diesem Jahr wieder als Viererpack erscheinen und neben den drei Standardmodellen aus einem Foldable bestehen. Jetzt gibt es erste Bilder des Pixel 10 Pro Fold, das sich ähnlich wie die kleineren Brüder recht stark am Vorgänger orientieren und kaum größere Veränderungen mitbringen soll. Hier findet ihr einige Bilder sowie ein Video.











[Android Headlines]

