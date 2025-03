Pixel 10-Smartphones: Viele Neuerungen bei der Kamera – neues Setup, KI-Kameratricks und Tensor Image-Chip

Google wird in wenigen Monaten die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die auch in dieser Generation mit Sicherheit wieder einen Schwerpunkt auf die Kamera legen. Während man sich in diesem Bereich zuletzt mehr auf die KI-basierte Nachbearbeitung konzentriert hat, könnte es mit den Pixel 10-Geräten wieder einen größeren Schritt geben. Denn es gibt interessante Veränderungen rund um die Kamera.



Die Kamera ist seit jeher ein Schwerpunkt der Pixel-Smartphones und wird es natürlich auch bei der zehnten Generation sein. Mit den ersten Pixel-Smartphones konnte Google gar Kamerapreise gewinnen und hatte den Markt damals spürbar angeschoben. Während man zuerst auf die Steigerung der Bildqualität bei möglichst geringer Hardware setzte, verlagerte es sich später auf Kameratricks, fast schon Spezialeffekte und in den letzten Jahren geht es hauptsächlich um die KI-basierte Nachbearbeitung.

Gut möglich, dass man mit den Pixel 10-Smartphones wieder stärker in die Richtung der grundlegenden Bildqualität sowie der Kameratricks geht, denn die KI-Nachbearbeitung steht auf vielen Geräten zur Verfügung und kann damit nicht als starkes Zugpferd einer Generation genutzt werden. Zumindest deuten aktuelle Leaks in diese Richtung, über die wir euch natürlich hier im Blog bereits ausführlich informiert haben – soweit es die verfügbaren Informationen zugelassen haben.

Schon vor einigen Wochen haben wir euch die Kameratricks der Pixel 10-Smartphones vorgestellt, die in überraschend großer Zahl aufgestockt werden sollen. Aber das ist nur der erste Hinweis auf Software-Basis, denn tatsächlich wird sich auch bei der Hardware so viel tun, wie schon seit langer Zeit nicht mehr.









Zoom-Kamera bei allen Smartphones

Mit den Pixel 10-Smartphones wird Google erstmals bei allen Geräten eine Zoom-Kamera verbauen. Bisher war diese den Pro-Geräten vorbehalten, doch auch beim geleakten Pixel 10 findet sich eine solche Kamera. Ob es sich um eine baugleiche Kamera-Ausstattung handelt oder dennoch Unterschiede vorhanden sind, lässt sich nach aktuellem Leak-Stand noch nicht sagen. Für die Ingenieure wäre es natürlich einfacher, wenn das Setup bei allen Geräten gleich ist.

Neuer Google Image-Chip

Der Wechsel auf den Tensor G5 wird Google sehr viel mehr Kontrolle über den Chip bringen. Gleichzeitig bedeutet es den Abschied von den Samsung-Komponenten, die von Google durch andere Lieferanten ersetzt werden müssen. Wie aus aktuellen Leaks hervorging, wird man dabei den Google Imaging Chip zurückbringen, der schon bei den ersten Pixel-Smartphones für eine bessere Bildqualität gesorgt hat. Erstmals seit fünf Jahren kommt dieser wieder zurück und könnte erneut einen Schub bringen.

