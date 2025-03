Pixel Update: Neue Sense-KI kommt, das sind die Pixel 10-Smartphones, Kameratricks, Pixel 9a Infos + Aktion

Der Monat März nähert sich seinem Bergfest und auch in dieser Woche gab es wieder viele neue Infos, Updates und Leaks rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio. Dominiert wurde das Ganze natürlich von den ersten Pixel 10-Leaks, wir haben euch die Kameratricks gezeigt und alle Pixel 9a-Infos zusammengestellt. Wie üblich schauen wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Auch die zweite Pixel-Woche im März war wieder sehr interessant und hat uns noch einmal neue Leaks rund um das Pixel 9a gebracht, Infos zu den Vorbesteller-Aktionen und natürlich die großen Pixel 10-Leaks. Es war wieder sehr viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Sense kommt

Spannend: Google soll mit den Pixel 10-Smartphones einen neuen KI-Assistenten starten, der eine deutlichere Form der Personalisierung mitbringen soll, als es beim Google Assistant oder Gemini bisher möglich gewesen wäre. Mit Pixel Sense hat diese App nun einen Namen bekommen und soll wohl dem damals geleakten (aber nie erschienen) Pixie nachfolgen.

» Neuer KI-Assistent Pixel Sense startet schon bald

Das sind die Pixel 10-Kameratricks

Wir zeigen euch alle Kameratricks, die Google für die Pixel 10-Smartphones plant. Schon jetzt ist praktisch die gesamte Liste an neuen KI-Funktionen rund um die Fotografie sowie die nachträgliche Bearbeitung bekannt. Es kommt einiges interessantes auf die Nutzer zu.

» Das sind die Kameratricks der Pixel 10-Smartphones









Pixel-Smartphones erhalten Tastatur

Es gibt ein neues Zubehör für die Pixel-Smartphones, das diese tatsächlich mit einer physischen Tastatur ausstatten kann. Die Tastatur wird in Form einer Schutzhülle einfach an das Smartphone geklippt und kann anschließend die Displaytastatur ersetzen. Im Artikel findet ihr einige Bilder und auch ein Video, auf denen sich die Vorteile dieses Konzepts zeigen.

» Neues Zubehör bringt Tastatur zu den Pixel-Smartphones

Das ist das Pixel 9a

Wir fassen euch noch einmal alle Informationen rund um das Google Pixel 9a zusammen. Google wird das Smartphone schon am Mittwoch vorstellen und wenig überraschend gibt es fast nichts mehr, was bisher nicht schon bekannt geworden ist. Hier findet ihr alle Infos von den Specs über Bilder und die Ausstattung bis zum Verkaufspreis und Verkaufsstart in der Übersicht. Schaut mal herein.

» Alle Informationen zum kommenden Pixel 9a

Das war der Pixel 4a-Rückruf

Google hat kürzlich ein Akku-Downgrade für das Pixel 4a ausgerollt, das die Akku-Leistung massiv verschlechtern kann. Dem war man sich bewusst und hat den Nutzern direkt eine Reihe von unterschiedlichen Formen des Schadenersatzes angeboten. Das hat man natürlich nicht ganz freiwillig gemacht, aber damals wurde der Grund nicht genannt. Jetzt ist bekannt geworden, was das eigentliche Problem war und wodurch Google gedrängt wurde.

» Darum hat Google das Pixel 4a wirklich zurückgerufen









Erste Renderbilder der Pixel 10-Smartphones

Die Pixel 10-Leaks können jetzt richtig Fahrt aufnehmen. In dieser Woche sind Renderbilder aller drei Pixel-Smartphones geleakt worden, die uns einen ersten Blick auf die Geräte ermöglichen. Das Pixel 10 Pro Fold fehlt noch, dürfte aber auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. In den folgenden Artikeln findet ihr die Bilder in der Übersicht, sodass ihr euch schon einmal ein wenig einstimmen könnt. Auch die Abmessungen sowie die Displaygrößen sind durch die Leaks jetzt bekannt geworden.

Ein interessantes Update gibt es auch für das Kamera-Setup der Smartphones.

» Das ist das Pixel 10

» Das ist das Pixel 10 Pro

» Das ist das Pixel 10 Pro XL

» Pixel 10-Smartphones ändern das Kamera-Setup

Neue Funktionen für Pixel Wetter

Die Android-App Pixel Wetter bekommt eine Reihe neuer Funktionen, die sich in diesen Tagen bei ersten Nutzern zeigen. Es lassen sich Orte jetzt noch einfacher speichern, die Prognosen erhalten ein Datum und es gibt ein neues Widget für den Schneefall. Schaut euch die Screenshots im folgenden Artikel an, um die Neuerungen auf einen Blick zu sehen.

» Update für Pixel Wetter bringt neue Funktionen









Pixel 9a Vorbestelleraktion

Google wird in wenigen Tagen das Pixel 9a vorstellen und noch am selben Tag das Zeitfenster für die Vorbestellungen öffnen. Jetzt ist bekannt geworden, welche Vorbestelleraktion man den Nutzern bieten möchte bzw. welches Gratis-Produkt in diesem Jahr mit in das Paket gelegt wird. Müsste man es bewerten, wäre sicherlich ein Wort angebracht: Ungewöhnlich.

» Das ist die neue Pixel 9a Vorbestelleraktion

Letzte Aktualisierung am 2025-03-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!