Pixel-Smartphones: Neues Zubehör bringt eine echte Tastatur auf die Smartphones – Clicks for Pixel (Video)

Mit dem Übergang vom Handy / Organizer zum Smartphone haben die Geräte nicht nur leistungsmäßig extrem aufgestockt, sondern auch ein zu damaligen Zeiten sehr wichtiges Element verloren, das so mancher Nutzer vielleicht heute noch vermisst. Das weiß man auch beim Startup Clicks und hat jetzt eine Hardware-Tastatur für die Pixel-Smartphones vorgestellt, die das Potenzial hat, mehr als nur ein lustiges Zubehör zu sein.



Die Vorderseite eines Smartphones besteht hauptsächlich aus dem Display, das im Laufe der Zeit einige weitere Elemente in sich aufgenommen hat – von der Kamera bis zum Fingerabdrucksensor. Beim Übergang vom Handy zum Smartphone hat es auch die Tastatur in sich aufgenommen, an das sich viele Menschen damals überraschend schnell gewöhnt haben. Dennoch hielten viele Menschen noch lange Zeit an Geräten wie Blackberrys fest – und das nicht aus funktionellen Gründen, sondern hauptsächlich wegen der Tastatur.

Jetzt bringt Clicks eine neue Tastatur für einige Android-Smartphones auf den Markt, die einfach am Gerät befestigt wird und durch eine Art Schutzhülle mit diesem verschmilzt. Auf den Bildern hier im Artikel sowie im unten eingebundenen Video könnt ihr das eindrucksvoll sehen. In Kombination erhaltet ihr praktisch ein neues Gerät, das sowohl über das vollflächige Display verfügt als auch über die Tastatur.

Auf den ersten Blick sind die Tasten sehr klein und im ersten Eindruck vielleicht auch kaum zu treffen. Aber das täuscht, denn die auf dem Smartphone-Display eingeblendeten Tasten sind auch nicht größer und werden selbst ohne haptisches Feedback von den meisten Nutzern zielsicher getroffen. Daher sollte die Umgewöhnung recht schnell ablaufen. Der große Gewinn ist aber nicht nur die Tastatur, sondern auch die zusätzliche Displayfläche bei Texteingaben.









Natürlich ist das auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig und sorgt nicht unbedingt dafür, dass die Attraktivität des Smartphones einen Sprung nach oben macht. Aber das ist eben nicht möglich, denn irgendwo muss die Tastatur untergebracht werden. Sicherlich wäre auch eine Klapp- oder Schiebelösung denkbar, aber diese würden wieder zu viel Komplexität mitbringen und dem klaren und simplen Produkt widersprechen.

Wer sich dafür begeistern kann, kann diese Tastatur inklusive Schutzhülle jetzt für sein Pixel 9-Smartphone vorbestellen. Der Preis liegt bei nicht ganz günstigen 95 Euro und die vorbestellten Gerätschaften werden erst ab Ende April ausgeliefert. Die zuvor nur für das iPhone erhältlichen Tastaturen erfreuten sich allerdings großer Beliebtheit und für Clicks ist es erst der Einstieg in den Android-Markt. Gut möglich, dass weitere Geräte und Varianten folgen werden.

» Click for Google Pixel

