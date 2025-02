Hardware-Tastatur für Pixel-Smartphones: Clicks startet jetzt für das Pixel 9, Galaxy S25 und Razr+ (Video)

Der rein äußerlich größte Unterschied zwischen einem klassischen Handy und einem Smartphone ist das durch Einsparung der Tastatur über die gesamte Fläche gestreckte Display. Wer bis heute der guten alten Hardware-Tastatur hinterhertrauert oder eine solche einmal ausprobieren möchte, kann das jetzt tun. Denn jetzt startet Clicks eine Hardware-Tastatur für das Pixel 9 und vereint damit nach eigenen Angaben die Vorteile beider Welten.



Vor einiger Zeit ist die Clicks-Tastatur für das iPhone gestartet, die offenbar recht erfolgreich gewesen ist und daher nun auch in die Android-Welt einsteigt. Der Hersteller hat nun für drei populäre Smartphones, nämlich die Galaxy S25-Smartphones, die Pixel 9-Smartphones und das Motorola Razr+ eine solche Tastatur präsentiert. Dabei handelt es sich um eine Hardware-Tastatur, die unter dem Display angebracht wird und somit konzipiert dauerhaft an Ort und Stelle bleibt.

Es handelt sich praktisch um eine Kombination aus Schutzhülle und Tastatur, sodass das Smartphone sicher mit dem Zubehör verbunden werden kann. Weil sich die Tastatur unter dem Gerät befindet, nimmt die Länge natürlich deutlich zu und sieht vielleicht nicht mehr ganz so schick aus. Aber darum geht es auch nicht, sondern viel mehr um den praktischen Zugewinn. Der Hersteller gibt an, dass ihr durch dieses Produkt nicht nur die klassische Tastatur zurückerhaltet, sondern im Umkehrschluss auch mehr Platz auf dem Display gewinnt. Denn in allen Eingabefeldern fällt die eingeblendete Tastatur weg und gibt euch somit deutlich mehr Raum.

Rein technisch ist das keine große Zauberei und in puncto Qualität soll Clicks laut vielen Testern wohl keinerlei Probleme haben. Solch kleine Tasten muss man natürlich möglich, aber das ist bei den Tasten auf dem eingeblendeten Keyboard ja auch nicht anders. Wer noch alte Blackberry-Gene in sich trägt, dürfte damit sicherlich seine Freude haben. Vermutlich kein Produkt für den Massenmarkt, aber es wird seine Nische finden und in dieser bestimmt einige Nutzer begeistern.

Ihr könnt die Tastatur jetzt in verschiedenen Farben für 95 Euro vorbestellen, ausgeliefert wird sie ab Ende April.

» Clicks for Google Pixel

