Android: Google Telefon optimiert die Anruflisten – neue Filterfunktion gegen Spam-Anrufe wird ausgerollt

Auf vielen Smartphonen ist die Android-App Google Telefon die Standardanwendung für die absolute Grundfunktion – nämlich für das Führen und Annehmen von Telefonaten. Jetzt wird im Rahmen eines größeren Updates eine optimierte Oberfläche für die Anruflisten ausgerollt. Diese lässt sich mit neuen Filterchips bereinigen und somit nur die vergangenen Anrufe zeigen, die in die ausgewählte Kategorie passen.



So wie jede Telefon-App, führt auch Google Telefon eine Anrufliste. In dieser unter Android gemeinsam genutzten Auflistung finden sich alle eingegangenen und ausgegangenen Anrufe, die übersichtlich abgerufen werden können. Je nach eigenem Umfang der Nutzung kann diese ziemlich lang oder auch sehr übersichtlich sein. Man kann Anrufe annehmen, ablehnen oder vielleicht hat auch der Spamfilter zugeschlagen und den Anruf gar nicht durchgestellt. Gehört ihr eher zur ersten Kategorie oder möchtet nach bestimmten Kriterien filtern, ist das ab sofort mit den neuen Filterchips möglich.

Was sich kürzlich schon im Rahmen eines Teardowns gezeigt hat, wird jetzt im Zuge eines größeren Google Telefon-Updates für alle Nutzer ausgerollt: Es zeigt sich eine neue Filterfunktion, die sich direkt über der Anrufliste befindet und in der Form schon von vielen anderen Apps bekannt ist. Die gewünschten Parameter werden einfach per Tap aktiviert und die Liste sofort gefiltert. Nutzer können damit nach den folgenden Kriterien filtern: Alle Anrufe, nur verpasste Anrufe, Anrufe von Kontakten, Spam-Anrufe oder Anrufe die nicht als Spam eingestuft wurden.

Wie üblich ist es so, dass ein Tap auf den Filter die Liste sofort dezimiert oder verlängert, je nachdem, was ihr aktuell auswählt und was davor aktiv gewesen ist. Wer viel telefoniert oder einfach eine lange Liste durchgehen möchte, kann davon profitieren und sich selbst mehr Übersicht verschaffen.

Google begründet den Rollout hauptsächlich wegen der Spam-Funktionen, denn offenbar sind Robocalls und Spam-Anrufe ein immer größeres Problem. Es heißt, „Robocalls und Spam-Anrufe können Ihr Anrufprotokoll überfluten“. Mit den neuen Filtern können verpasste Anrufe und Anrufe von Kontakten schnell finden und sogar Spam-Anrufe vollständig herausgefiltert werden, damit der Anrufverlauf nicht völlig mit zufälligen Nummern überflutet wird.

» Google Telefon: Gemini hört mit – neue KI-Funktion erstellt Notizen und Aufgabenlisten zu Telefonaten

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-02-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!