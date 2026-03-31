Pixel 11 Pro: Das ist Googles neues Smartphone – Leak zeigt das Flaggschiff in voller Pracht (Galerie + Video)

Die Leak-Saison rund um die Pixel 11-Smartphones ist eröffnet, sodass wir in dieser Woche die ersten Renderbilder von allen Smartphones für das Jahr 2026 erhalten. Nach den gestern geleakten CAD-Aufnahmen des Pixel 11 gibt es jetzt die ersten Bilder sowie das erste Video vom Pixel 11 Pro. Das Top-Flaggschiff der kommenden Serie unterscheidet sich in einigen Details vom Vorgänger.



In etwas mehr als vier Monaten dürfte Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, deren große Leak-Saison jetzt endlich zu beginnen scheint – interessanterweise deutlich später als bei den Vorgängern. Nachdem wir euch vor wenigen Tagen bereits das Pixel 11 Pro Fold und gestern das Pixel 11 zeigen konnten, legen die Leaker jetzt mit dem Bildmaterial zum Top-Flaggschiff nach – nämlich dem Pixel 11 Pro.

Wenig überraschend wird sich das Pro-Modell am Design des kleineren Bruders orientieren und dem Pixel 11 somit sehr ähnlich sehen. Daher sehen wir auch bei den neuen Renderbildern eine veränderte Kameraleiste, die im Jahr 2026 wieder etwas dezenter gestaltet werden darf als zuletzt. Nach wie vor ist das ein echter Hügel, aber man arbeitet wohl daran, eines der wichtigsten Design-Elemente der Serie zumindest ein wenig zu entschärfen. Das ganze wirkt auf den ersten Bildern sehr aufgeräumt.

Änderungen gibt es auch auf der Vorderseite, denn das Display soll wohl etwas näher an den Rand rücken und den Rahmen um den vorderen Bildschirm somit etwas kleiner als bei den Vorgängern halten. Das Ganze spielt sich eher im Promillebereich ab, sodass es nur treuen Nutzern der Vorgänger oder im direkten Vergleich auffallen wird. Schaut euch einmal die folgenden Renderbilder sowie das Video vom Pixel 11 Pro an.

















Das Smartphone soll aber nicht nur in puncto Design Fortschritte machen, sondern auch bei den Maßen nachlegen. Das Smartphone soll ebenso wie das Pixel 11 um 0,1 Millimeter dünner ausfallen als der Vorgänger. Auch das ist nur ein Schritt, den man einzeln kaum wahrnehmen wird, aber es geht erneut in die richtige Richtung. Und damit kommen wir zu den Maßen: Das Pixel 11 Pro soll Maße von 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm aufweisen.

Wir erwarten die Präsentation der Pixel 11-Smartphones für August dieses Jahres, so wie es schon bei der neunten und zehnten Generation der Pixel-Smartphones der Fall gewesen ist. Es ist zu erwarten, dass wir morgen noch das Pixel 11 Pro XL in ähnlichen Aufnahmen sehen werden uns sich die Leaker dann langsam auf die technischen Daten konzentrieren, die in diesem Jahr interessant ausfallen könnten.

Render der anderen Pixel 11-Smartphones

» Pixel 11: Das ist das neue Google-Smartphone – Leak zeigt das Flaggschiff in voller Pracht (Galerie + Video)

» Pixel 11 Pro Fold: Das ist Googles neues Smartphone – Leak zeigt das Foldable im Detail (Galerie + Video)

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Letzte Aktualisierung am 31.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.