Pixel 11: Das ist das neue Google-Smartphone – Leak zeigt das Flaggschiff in voller Pracht (Galerie + Video)

Google wird schon in wenigen Monaten die Pixel 11-Smartphones vorstellen, mit diesen in die elfte Generation und vielleicht auch ein ganz neues KI-Zeitalter starten – doch zumindest äußerlich lässt man sich das noch nicht anmerken. Jetzt gibt es endlich den ersten Leak vom Pixel 11, der uns das Smartphone in gewohnter Ansicht in voller Pracht zeigt. Es tut sich was bei der Kameraleiste und auch auf der Vorderseite.



Mit dem Start des Pixel 10a hatte Google die zehnte Generation abgeschlossen und jetzt richten sich die Blicke bereits auf die elfte Generation der Pixel-Smartphones. Schon vor einigen Tagen hatten wir euch das Pixel 11 Pro Fold gezeigt und wie erwartet sollte es nur wenige weitere Tage dauern, bis es die ersten Bilder vom Pixel 11 gibt. Jetzt sind auch diese bei den Leakern angekommen.

Das Pixel 11 wird als erstes Flaggschiff starten, dem wie üblich auch in diesem Jahr das Pixel 11 Pro und das Pixel 11 Pro XL sowohl in puncto Leistung als auch Größe folgen sollen. Die Designs sind in den meisten Fällen weitestgehend identisch, sodass wir hier das Design der elften Pixel-Generation mehr oder weniger in voller Pracht zu sehen bekommen. Wie sich an den geleakten CAD-Rendern zeigt, gibt es kleinere Veränderungen, aber noch nicht den ganz großen Schritt.

Die Kameraleiste bleibt noch bestehen und erhält abermals ein neues Äußeres, das schon langsam in Richtung der Kameraleiste des Pixel 9a tendiert, dem mit dem 10a ein vollständig flaches Smartphone folgte. Damit will ich noch einmal auf meinen Artikel vom Wochenende hinweisen, dass die Pixel-Kameraleiste bald verschwinden wird. Die aktuellen Render dürfen als weiterer Schritt in diese Richtung gewertet werden. Schauen wir uns das Pixel 11 sowie als Reinholer auch das Pixel 11 Pro Fold noch einmal an.

















Nicht nur auf der Rückseite gibt es sichtbare Veränderungen bei der Kameraleiste, sondern auch auf der Vorderseite zeigt sich eine Modernisierung. Der Rahmen um das Display soll zumindest laut diesen Renderbildern schrumpfen und damit ebenfalls einen weiteren kleinen Schritt in die Richtung eines vollflächigen Displays gehen. Das sieht schick aus, grundlegend bleibt man sich aber dem Design von Pixel 9 und Pixel 10 treu.

Die Leaker haben nicht nur das Bildmaterial veröffentlicht, sondern auch das digitale Lineal angelegt, sodass wir euch die Maße des Geräts ebenfalls schon verraten können: Das Pixel 11 soll 152,8mm x 72mm x 8,5mm groß sein, womit man bis auf ein Detail exakt bei den Pixel 10-Maßen liegt. Das Smartphone soll wohl um 0,1 mm dünner sein als der Vorgänger – erneut erinnere ich mich an eine Theorie mit der Kameraleiste.

Google dürfte das Pixel 11 gemeinsam mit den anderen drei Smartphones der elften Generation im August dieses Jahres vorstellen und noch im selben Monat auf den Markt bringen. In den nächsten Tagen sind weitere CAD-Leaks zu den anderen Geräten sowie in weiterer Folge die technischen Daten zu erwarten.

» Pixel 11 Pro Fold: Das ist Googles neues Smartphone – Leak zeigt das Foldable im Detail (Galerie + Video)

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