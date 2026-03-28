Pixel-Smartphones: Die Kameraleiste verschwindet – Google arbeitet wohl an ganz neuem Design (Bericht)

Google hat die Pixel-Smartphones erfolgreich am Markt etabliert und setzt neben all den Versprechen auch auf ein echtes Design-Merkmal, das genauso umstritten wie beliebt ist – die Kameraleiste. Mittlerweile mehren sich die Anzeichen, dass diese Leiste schon bald der Vergangenheit angehören könnte. Technische Fortschritte könnten es Google erstmals wieder erlauben, die Kameras vollständig im Rahmen zu verbergen.



Die Kamera gehört seit vielen Jahren zu den wichtigsten Bereichen eines Smartphones und kann Kaufentscheidungen maßgeblich beeinflussen – und das nicht nur in puncto Qualität. Die bei fast allen Flaggschiff-Geräten verbauten Kameras stehen stark aus dem Rahmen heraus und lassen sich in den meisten Fällen nur durch passende Schutzhüllen bändigen. Das hat der Drang nach einer immer besseren Kameraqualität irgendwann notwendig gemacht und im Laufe der Jahre ist das bei einigen Geräten regelrecht eskaliert.

Google hat das Problem recht früh erkannt und schon mit der sechsten Pixel-Generation die Kameraleiste eingeführt. Auch wenn sie zu Beginn nicht viele Fans hatte, löste sie doch mehrere große Probleme: Aus den immer hässlicher werdenden Kamerablöcken wurde eine (vergleichsweise) dezente Leiste. Der Wildwuchs auf den Smartphone-Rückseiten wurde geordnet und man konnte die Kameras durch dieses Design-Element gut kaschieren. Dass daraus ein Markenzeichen wurde, war für Google ein angenehmer Nebeneffekt.

Die versammelte Smartphone-Konkurrenz ist das Problem der riesigen Kameras bislang nicht wirklich angegangen und setzt weiterhin auf die Hüllen-Kaschierung – von Samsung über Apple bis Xiaomi. Google könnte das ändern, denn es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass die Kameraleiste langfristig wegfallen könnte und die Kamera-Armada wieder vollständig im Gerät versinken soll. Ganz so, wie in den guten alten Smartphone-Zeiten.









Pixel 11-Smartphones schrumpfen die Kameraleiste

Aus den ersten Leaks zu den Pixel 11-Smartphones geht hervor, dass die Mächtigkeit der Kameraleiste nach mehreren Jahren des Wachstums abnehmen wird. Zunächst wird es nur ein kleiner Schritt sein, doch die Richtung wird laut den Leaks eingeschlagen. Echte Wunder sind für die nächste Generation nicht zu erwarten, aber schon bei der übernächsten könnte das zu einer spürbaren Veränderung führen. Dazu passt, dass Google bereits größere Innovationen im Smartphone-Design in Aussicht gestellt hat.

Pixel 9a und Pixel 10a lassen Kameraleiste verschwinden

Recht überraschend konnte Google beim Pixel 9a auf die Kameraleiste verzichten, ohne echte Abstriche bei der Bildqualität zu machen. Mit dem Pixel 10 ist man diesen Weg weitergegangen, konnte noch einmal einen halben Millimeter herausholen und damit eine völlig ebene Rückseite erreichen. Die dabei gewonnen Erfahrungen dürften sicherlich für das Projekt sehr wertvoll sein.

Möglich war der Verzicht auf die Kameraleiste dadurch, dass die a-Smartphones keine Zoom-Kamera besitzen, die aus rein technischen und physikalischen Gründen mehr Platz benötigt. Daher kann es nur eine Lösung geben: Die Kamera muss weg.

Pixel Kamera rüstet per Software auf

Will Google auf die Kameraleiste verzichten, muss man die seit Jahren als Quasi-Standard bei Flaggschiffen verbaute Telephoto-Kamera loswerden – und das ohne qualitative Abstriche. Das klingt zunächst nach einem Ding der Unmöglichkeit, doch das scheint es dank starker Software und KI gar nicht zu sein. Die in den Pixel 10-Smartphones verbaute Telephoto-Lens bietet einen 5x-Zoom. Dank zahlreicher KI-Tricks kann die Pixel Kamera allerdings 100x-Zoom erreichen und dabei noch immer viele Details darstellen. Schon rein rechnerisch zeigt sich, dass die 5x gar nicht so relevant sind.

Dazu passt, dass Google erst vor wenigen Tagen den Pixel Kamera Pro Zoom eingeführt hat. Zwar nur mit einer neuen Bezeichnung, doch man dürfte an dieser Funktion arbeiten. Was wäre, wenn man qualitativ noch einmal drauflegt und die 100x auch ohne die 5x optischen Zoom erreichen kann? Und selbst wenn es nur noch 50x wären, ginge das aufgrund der erreichten Qualität weit über das hinaus, was man von einem Smartphone überhaupt erwarten könnte.









Endlich wieder Innovation

Innovationen sucht man bei Smartphones schon seit längerer Zeit mit der Lupe. Zwar verkauft das Marketing der Smartphone-Hersteller jede kleine Veränderung als großen Schritt, doch wirklich relevant ist das meiste nicht. Würde Google wieder flache Geräte in die Flaggschiff-Kategorie bringen, wäre das eine echte Innovation und könnte sicherlich für viele Nutzer die Kaufentscheidung beeinflussen.

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Ich denke, das sind recht viele Argumente dafür, dass Google an einer deutlichen Verkleinerung der Kamera-Hardware arbeitet. Mit dem Pixel 10a hat man es vorgemacht und wenn tatsächlich der Verzicht auf die Zoomkamera gelingt, wäre der Weg für vollständig versenkte Kameras frei. Es kann noch ein oder zwei Generationen dauern, doch der Weg ist eingeschlagen.

Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.