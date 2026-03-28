Knallerpreise im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones, Pixel Watch 4, Pixel Buds, Fitbit und mehr

In den letzten Tagen des März hält der Google Store bei Amazon wieder unzählige starke Aktionen rund um die Pixel-Produkte bereit, die euch jetzt Smartphones, Kopfhörer und Smartwatches so günstig wie lange nicht mehr bescheren. Es gibt weit über 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, ähnlich hohe Aktionen auf die Pixel Watch 4, Angebote für die Pixel Buds, Fitbit und mehr.



Der Google Store bei Amazon mausert sich immer weiter zur ersten Anlaufstelle für alle Produkte aus dem Portfolio des Unternehmens und lässt vor allem den offiziellen Google Store regelmäßig alt aussehen. Auch jetzt gibt es wieder viele starke Rabatte auf alle Pixel-Produkte, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Wir verschaffen euch eine schnelle Übersicht.

Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones

Wer an diesem Wochenende auf der Suche nach einem neuen Pixel-Smartphone ist, hat Glück, denn es gibt starke Aktionen rund um die Google-Smartphones: Jetzt könnt ihr euch 31 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 sichern, es gibt ganze 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro und sogar noch 28 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL. Selbst das größte der drei Smartphones ist damit mittlerweile für unter 1000 Euro erhältlich. Darf es mehr Display sein, gibt es jetzt 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro Fold.

Wer eher im Budget-Bereich unterwegs ist – was bei Pixel auf jeden Fall eine gute Idee ist – kann sich jetzt schon 10 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a sichern. Noch lohnender ist in jedem Fall ein Blick zur Vorgeneration, die noch bis Frühjahr 2032 mit Updates versorgt wird: Es gibt das Pixel 9a für nur 349 Euro.

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Hohe Rabatte auf Pixel Buds-Kopfhörer

Passend zu den Smartphones könnt ihr euch jetzt auch hohe Rabatte auf die smarten Kopfhörer sichern: Nur noch an diesem Wochenende gibt es im Rahmen von befristeten Aktionen 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 oder sogar ganze 26 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a.

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Hohe Rabatte auf Pixel Watch 4

Erst vor wenigen Wochen hatte Google damit begonnen, auch die aktuellen Smartwatches lohnend zu rabattieren: Das setzt sich auch an diesem Wochenende fort, sodass ihr euch jetzt ganze 27 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (41mm) sichern könnt. Es gibt Unterschiede zwischen WLAN und LTE und auch den Farben, sodass ihr euch den endgültigen Rabatt einfach mal durchklicken müsst. Außerdem gibt es sogar 36 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (45mm) – auch hier mit verschiedenen Angeboten zu WLAN, LTE und Farben.

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Hohe Rabatte auf Fitbit-Produkte

Das Fitbit-Portfolio ist bei Google sicherlich noch unterschätzt – aber zu Unrecht. Jetzt könnt ihr euch an diesem Wochenende noch hohe Aktionen auf einige Produkte sichern: Es gibt schon 45 Prozent auf den Fitbit Inspire 3 Fitnesstracker, sogar 41 Prozent Rabatt auf die Fitbit Charge 6 und 39 Prozent Rabatt auf die Fitbit Versa 4 Smartwatch.

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» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Viele starke Angebote beim Amazon-Wochenende

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