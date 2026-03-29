Googles verpasste Chancen: Die ewigen Baustellen bei Messenger, Social Networks und Spieleplattformen

Google gehört, gemessen an der Unternehmensgröße, sicherlich zu den innovativsten Unternehmen im Techbereich und versucht sich immer wieder an neuen Konzepten, die ihrer Zeit vielleicht etwas voraus sind. Daraus hat es sich ergeben, dass es bis heute drei große Lücken im Netzwerk gibt, die man trotz aller Versuche und Investitionen nicht schließen konnte. Wir blicken auf Googles verpasste Chancen.



Das Google-Netzwerk hat eine enorme Reichweite, deckt viele wichtige Bereiche des digitalen Alltags ab und gilt in zahlreichen Kategorien als Marktführend – doch es gibt auch schmerzhafte Lücken. In den letzten Wochen haben wir uns drei Bereiche angesehen, in denen Google trotz mehrfacher Anläufe und Investitionen in Milliardenhöhe nicht vom Fleck gekommen ist und heute nicht mehr aktiv ist oder zumindest keine Rolle spielt.

Messenger

Messenger waren über viele Jahre das Lieblingsthema der Google-Strategen. Man hatte so viele gute Ideen und Konzepte, dass man ständig von vorn begonnen hat, was zwar zum Teil innovative Produkte hervorbrachte, aber die Nutzer schon vom ersten Tag an verschreckte. Es gab unzählige Anläufe und bis heute hat man eine Reihe von Tools zur Instant-Kommunikation im Portfolio, spielt in der Wahrnehmung aber kaum eine Rolle. Das muss man als dominierendes Unternehmen im Bereich Smartphones und E-Mail erstmal schaffen. Mittlerweile entwickelt sich das aufgrund der fehlenden persönlichen Daten der Nutzer zu einem Problem, das man sicherlich bald erneut angehen wird.

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Social Networks

Sobald das Wörtchen „social“ auftaucht, geht bei Google gar nichts mehr. Auch im Bereich der Social Networks hat man sich mehrfach versucht – allen voran mit Orkut und Google+ – konnte aber keinen Erfolg landen. Bis heute fehlt dem Unternehmen ein Produkt im Portfolio, das den Nutzern ein einfaches Teilen von Inhalten mit anderen Nutzern ermöglicht. Eine Schwäche, die sicherlich eines Tages erneut angegangen werden wird.

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Videospiele

Google und Videospiele, das will einfach nicht verpassen. Mit Stadia hat man vor einigen Jahren als fast schon gigantisch zu bezeichnenden Anlauf gewagt, ist aber erneut an der eigenen Strategie und Unzuverlässigkeit gescheitert. Man wollte den Erfolg praktisch erzwingen und die Videospiele zu einer wichtigen Umsatzsäule für viele Bereiche machen – von Android über Chrome und YouTube bis Google Cloud. Man war sicherlich einige Jahre zu früh dran und könnte es irgendwann noch einmal versuchen.

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Googles verpasste Chancen

Ich denke, dass alle drei Bereiche heute mit der richtigen Strategie potenzielle Milliardenumsätze schreiben könnten – doch Google hat es einfach nicht hinbekommen. Gerade im Bereich Social Media und Messenger sind das echte Lücken, die man sicherlich eines Tages erneut zu schließen versuchen wird. Sei es durch einen neuen Anlauf, enorme Investitionen oder vielleicht auch Übernahmen. Man wird nicht drumherum kommen, das eines Tages erneut zu versuchen – und das in vielleicht gar nicht so ferner Zukunft.

Im Gamingbereich sieht es anders aus. Das Videospiel-Streaming hebt gerade erst ab und man hätte mit etwas mehr Geduld und Engagement sicherlich ein wichtiger Player werden können. Eine verpasste Chance, die das Kerngeschäft aber nicht schwächt. Aber vielleicht versucht man sich auch daran mit etwas mehr Abstand noch einmal – ähnlich wie die zehnjährige Pause rund um Google Glass.

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Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.